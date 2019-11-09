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Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лосось в тренде и у белорусских школьников. Про кумжу здесь слагают квесты, математические задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже детсадовцы на мастер-классах делают хенд-мейд поделки в «рыбном стиле».
Еще бы – Ворнянская ясли-сад-школа – единственная в стране, где есть целый лососевый центр и где в образовательную программу внедрена эта самая краснокнижная «рыбная тема».
Елена Юркойть, директор ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ворнянский ясли-сад-средняя школа»:
Деревенская школа стала настоящим образовательным центром. Для любознательных в ракурсе природы здесь проводят экскурсии, в том числе на иностранном языке. А кумжа становится не только предметом гордости для школьников, но и темой для научной работы.
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Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»
Новости Беларуси. Лосось в тренде и у белорусских школьников. Про кумжу здесь слагают квесты, математические задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже...
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