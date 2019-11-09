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Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

10.11.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лосось в тренде и у белорусских школьников. Про кумжу здесь слагают квесты, математические задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже детсадовцы на мастер-классах делают хенд-мейд поделки в «рыбном стиле».

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Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Еще бы – Ворнянская ясли-сад-школа – единственная в стране, где есть целый лососевый центр и где в образовательную программу внедрена эта самая краснокнижная «рыбная тема».

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Елена Юркойть, директор ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ворнянский ясли-сад-средняя школа»:
Мы принимали участие в очистке леса. Лосось приходит на нерест, а именно кумжа. Мы чистили от мусора, от бобровых завалов, и дети заметили, что на следующий год, в декабре, когда рыба приходила на нерест, количество их гнезд увеличилось.

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Деревенская школа стала настоящим образовательным центром. Для любознательных в ракурсе природы здесь проводят экскурсии, в том числе на иностранном языке. А кумжа становится не только предметом гордости для школьников, но и темой для научной работы.

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Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Люди в материале: Елена Юркойть
 
 
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Новости Беларуси. Лосось в тренде и у белорусских школьников. Про кумжу здесь слагают квесты, математические задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже...
 
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