«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы второй раз женились не так давно, у Вас родилась дочь.





Александр Глеб, футболист:

Сейчас вторая дочь родилась. В принципе, на тренировку, домой и стараюсь помогать супруге.













Вадим Щеглов:

А почему не случилось с первой женой?

Александр Глеб:

Откуда я знаю. Получилось, как получилось. Я счастлив, абсолютно счастлив. Просто прихожу, радуюсь.