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«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

10.11.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы второй раз женились не так давно, у Вас родилась дочь.

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

Александр Глеб, футболист:
Сейчас вторая дочь родилась. В принципе, на тренировку, домой и стараюсь помогать супруге.

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

«Я счастлив. Абсолютная гармония такая». Александр Глеб рассказал о жене и детях

Вадим Щеглов:
А почему не случилось с первой женой?

Александр Глеб:
Откуда я знаю. Получилось, как получилось. Я счастлив, абсолютно счастлив. Просто прихожу, радуюсь.

Когда я нахожусь дома, действительно, никуда не хочется выезжать. Абсолютная гармония такая.

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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы второй раз женились не так давно, у Вас родилась дочь. Александр Глеб,...
 
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