«Потому что дети смотрят». В какой рекламе Александр Глеб не стал сниматься

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вас можно встретить ещё и как лицо рекламных брендов. Это, вообще, для спортсмена нормально?
Александр Глеб, футболист: Да, конечно. Всё-таки, спортсмены – такие медийные личности. Многие фирмы, бренды предлагают рекламные контракты, хорошие рекламные контракты. Если Роналду играет в бутсах «Nike» – ему предлагают миллионный контракт за это, то что? Он получает удовольствие, ему нравится эта фирма, тем более ещё за это и платят. Почему нет?
Вадим Щеглов: Но одно дело рекламировать кроссовки или форму, а другое дело – зубные протезы.
Александр Глеб: А какие спортсмены рекламируют зубные протезы?
Вадим Щеглов: Условно говоря. Актёры рекламируют. Не каждый всё пойдёт рекламировать. У Вас есть барьер, некий фильтр того, где Вы бы не снимались? Или всё решает величина гонорара?
Александр Глеб: Нет.Я, когда играл в «Арсенале», мне предлагали рекламу пива. Но я отказался. В принципе, там условия были достаточно хорошие, но я отказался. Потому что, всё-таки, спортсмен – дети смотрят, ассоциируют тебя со спортом, стремятся быть похожими на тебя. И тут реклама пива.