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Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

10.11.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой неделе продолжился визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Всю неделю с Ближнего Востока приходили новости о встречах на самом высоком уровне, перспективных направлениях сотрудничества, интенсификации взаимодействия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все подробности визита – в материале Екатерины Жиляниной.

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Еще до поездки в Объединенные Арабские Эмираты Александр Лукашенко обратил внимание: в арабском мире весь бизнес, в том числе государственный, строится на личных связях. Там доверяют семейным традициям, и собственно на этом доверии наряду с дружескими отношениями рождается деловая активность.

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Визит Президента Беларуси в Эмираты – как раз подтверждение такой многолетней дружбы и продолжение сотрудничества между странами. В сентябре в Минск приезжал наследный принц Абу-Даби, шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Это был его первый визит, но договориться партнеры успели о многом. И совсем вскоре после этого в Беларусь прибыла делегация бизнесменов. Это и есть свидетельство реальной заинтересованности в развитии торгово-экономических отношений.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

На нынешней встрече с Александром Лукашенко провели ревизию, как идет реализация достигнутых соглашений. Среди тем для обсуждения – сельское хозяйство, промышленность, банковское дело, логистика.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Готовы расширять диалог в военно-техническом сотрудничестве и даже в спорте. Обеим сторонам выгодны совместные научные исследования, обучения, проведение совместных тренировок, обмен опытом.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Екатерина Жилянина, корреспондент:
В Беларуси уже сейчас работают порядка трех десятков организаций с эмиратским капиталом. Страна открыта для инвестиций и совместных проектов. Об одном из них говорили на встрече Александра Лукашенко с шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Это вице-президент, премьер-министр и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов, а также правитель эмирата Дубай.

Так вот, в Минске может появиться Международный финансовый центр. Как стало известно в ходе встречи, сейчас завершается разработка концепции проекта.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Обсуждали также создание совместных производств в продовольственной сфере. Интересен эмиратам наш опыт в развитии сферы информационно-коммуникационных технологий. Перспективные совместные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, Александр Лукашенко обсудил с советником по национальной безопасности ОАЭ, шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

В гости к друзьям и партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов Александр Лукашенко приехал с подарками. Шейху Мухаммеду бен Рашиду белорусский лидер презентовал картину под названием «Лошади» авторства белорусского художника Андрея Ситько. И еще корзину с мясными, молочными продуктами и сладостями.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну подарил белорусские сладости и созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса.

Шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну – панно – двойную голограмму «Соколы». Эта птица – олицетворение силы и мужества, национальный символ Объединенных Арабских Эмиратов. Изюминка панно в том, что если перемещаться, глядя на него, сокол словно движется.

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Среди подарков и священная книга мусульман Коран. Экземпляр уникален тем, что является первым вариантом, изданным у нас в стране на арабском языке с позволения Духовного управления мусульман Беларуси.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Перед отъездом Александр Лукашенко посетил Большую мечеть имени шейха Заида, что находится в Абу-Даби. Отдал дань памяти первому президенту ОАЭ, шейху Заиду бен Султану аль-Нахайяну, который похоронен на территории мечети. После чего сделал запись в Книге почетных гостей.

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На этой неделе продолжился визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Всю неделю с Ближнего Востока приходили новости о...
 
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