Фанаты Бреста пропели обидную кричалку в адрес АБФФ, председатель находился на противоположной трибуне

Источник материала: Tut.by

В конце матча «Ислочь» — «Динамо-Брест» фанаты брестчан стали петь оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола, председатель которой Владимир Базанов сидел напротив на трибуне. Пикантности ситуации добавил тот факт, что с ним рядом сидел босс «Динамо» Александр Зайцев.

«Пи…асы у руля», — громко скандировали зрители. Отметим, что в конце игры был удален динамовский игрок, который жестко сбил Александра Глеба , однако у тренера брестчан к судье никаких вопросов после матча не было .

Также фанаты во время игры жгли пиротехнику, стадион заволокло дымом.







