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Фанаты Бреста пропели обидную кричалку в адрес АБФФ, председатель находился на противоположной трибуне

10.11.2019 21:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце матча «Ислочь» — «Динамо-Брест» фанаты брестчан стали петь оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола, председатель которой Владимир Базанов сидел напротив на трибуне. Пикантности ситуации добавил тот факт, что с ним рядом сидел босс «Динамо» Александр Зайцев.

«Пи…асы у руля», — громко скандировали зрители. Отметим, что в конце игры был удален динамовский игрок, который жестко сбил Александра Глеба, однако у тренера брестчан к судье никаких вопросов после матча не было.

Также фанаты во время игры жгли пиротехнику, стадион заволокло дымом.



 

 
Теги: Брест
 
 
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В конце матча «Ислочь» - «Динамо-Брест», фанаты брестчан стали петь оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола, председатель которой сидел напротив на...
 
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