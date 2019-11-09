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Фанаты Бреста пропели обидную кричалку в адрес АБФФ, председатель находился на противоположной трибуне
Источник материала: Tut.by
В конце матча «Ислочь» — «Динамо-Брест» фанаты брестчан стали петь оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола, председатель которой Владимир Базанов сидел напротив на трибуне. Пикантности ситуации добавил тот факт, что с ним рядом сидел босс «Динамо» Александр Зайцев.
«Пи…асы у руля», — громко скандировали зрители. Отметим, что в конце игры был удален динамовский игрок, который
Также фанаты во время игры жгли пиротехнику, стадион заволокло дымом.
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Фанаты Бреста пропели обидную кричалку в адрес АБФФ, председатель находился на противоположной трибуне
В конце матча «Ислочь» - «Динамо-Брест», фанаты брестчан стали петь оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола, председатель которой сидел напротив на...
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