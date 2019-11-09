Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Егор Буяльский подвел итоги турнира в Бобруйске.

Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше





Егор Буяльский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

После турнира можно сказать, что датчане были сильнее, чем австрийцы и латвийцы. Они играли быстрее, агрессивнее и умнее. Главное, что нам удалось с ними справиться и к третьему матчу реализовать моменты, которые не получались раньше.





Наталья Федорцова, корреспондент:

Насколько сложно было играть три матча за три дня?

Егор Буяльский:

Порой во время игры чувствовалась некая усталость, мышцы на ногах забивались. Но в целом все нормально. Мы привыкли к плотному календарю.

«Мы играли в молодежный хоккей, где меньше думают и больше бегают»

Наталья Федорцова:

Если сравнивать Турнир четырех наций и экстралигу «Б», где сложнее?

Егор Буяльский:

Сейчас мы играли в молодежный хоккей, где меньше думают и больше бегают. В родном чемпионате выступают более мастеровитые парни, которые по-умному действуют на площадке. Но не сказать, что было сложно перестраиваться.





Наталья Федорцова:

Долгое время ты не мог забросить в экстралиге «Б», на Турнире четырех – сразу три шайбы. Что повлияло на такую результативность?

Егор Буяльский:

Честно? Не знаю. Много работал, терпел, ждал подходящего шанса – вот и получилось реализовать моменты. Большое спасибо партнерам по команде за помощь и тренерскому штабу за доверие.

Нужно дальше работать в усиленном режиме, чтобы в Минске показать самый лучший результат





Наталья Федорцова:

Остался месяц до чемпионата мира. Какие мысли в связи с этим?

Егор Буяльский:

Нужно дальше работать в усиленном режиме, продолжать играть, чтобы в Минске при родных трибунах показать самый лучший результат.

«Турнир прошел отлично, организаторы поработали на славу»

Наталья Федорцова:

Матчи нашей сборной собирали порядка 3000 зрителей.





Егор Буяльский:

Да, атмосфера чудесная. Мы знали, что в Бобруйске отличные болельщики, которые любят хоккей. Но старались больше концентрироваться на игре, чтобы не расстраивать трибуны. В целом, турнир прошел отлично, организаторы поработали на славу.