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Дмитрий Дудик: «От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) , рассказал об изменениях в команде, грядущем чемпионате по хоккею и плане выживания.
«Нам удалось увлечь ребят единой целью – грядущим домашним чемпионатом мира»
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
«Порадовали все, даже те, у кого было не так много игрового времени»
Наталья Федорцова, корреспондент:
Дмитрий Дудик:
Возьмем Женю Сапельникова, который давно ушел с орбиты белорусских команд. Могу сказать, что он очень перспективный, одаренный парень. Единственное, из-за 17-летнего возраста он больше подойдет команде Александра Руммо. Знаю, что в декабре его планируют вызывать на товарищеские игры.
Что касается гомельских парней, тоже остались хорошие впечатления. Один нюанс: им было тяжело отойти от взрослого хоккея, который им привили в клубе. Под постоянную беготню нужна соответствующая физическая подготовка.
Пышкайло, Ажгирей, Павленко не нуждаются в представлении. Поводов для радости много. Так давайте радоваться, не так часто U-20 имеет успех на международном турнире. Пусть маленькая победа, но в копилочку ее положим.
Наталья Федорцова:
Дмитрий Дудик:
«У нас есть план по хорошему выступлению на форуме»
Наталья Федорцова:
Дмитрий Дудик:
Раньше грызлись как кошка с собакой, теперь стали увлеченнее действовать на площадке
Наталья Федорцова:
Дмитрий Дудик:
Наталья Федорцова:
Дмитрий Дудик:
«Нужно выживать, поэтому цифры в турнирной таблице выходят на первый план»
Наталья Федорцова:
Дмитрий Дудик:
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Новости Беларуси. Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) , рассказал об изменениях в команде, грядущем чемпионате по хоккею и плане...
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