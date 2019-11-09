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Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие впечатления оставила игра молодежки.
«Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея»
Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:
Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея. Тем более, федерация взяла курс на популяризацию этого вида спорта в регионах. Достаточно вспомнить финал Кубка Салея в Орше. В Бобруйске – третья по величине после «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» ледовая площадка страны. Грех было не воспользоваться возможностью провести молодежный турнир.
«Матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков»
Мы не ошиблись – все матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке на трибунах не было ни одного человека. В Минске вряд ли бы смогли похвастаться такой аудиторией. А для наших парней такая поддержка перед чемпионатом мира очень важна.
«Задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была»
Наталья Федорцова, корреспондент:
Владимир Бережков:
«Дмитрий Владимирович с тренерским штабом создали боеспособный коллектив»
Наталья Федорцова:
Владимир Бережков:
В декабре подъедет десант из Северной Америки, но даже если случится какая-то неожиданность, у кого-то не получится, Дмитрий Владимирович с тренерским штабом создали и без того боеспособный коллектив.
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Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека
Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие...
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