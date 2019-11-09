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Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

10.11.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие впечатления оставила игра молодежки.

«Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея»

Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:
Три года назад в Бобруйске базировалась команда МХЛ – дочерний коллектив минского «Динамо». «Шинник» плодотворно работал и дал белорусскому хоккею много хороших игроков, в числе которых Дмитрий Буйницкий. Не знаю, в чью голову пришла идея расформировать команду, занимавшую первое место по посещаемости – в среднем 2,5 тысячи зрителей.

Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея. Тем более, федерация взяла курс на популяризацию этого вида спорта в регионах. Достаточно вспомнить финал Кубка Салея в Орше. В Бобруйске – третья по величине после «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» ледовая площадка страны. Грех было не воспользоваться возможностью провести молодежный турнир.

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Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

«Матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков»

Мы не ошиблись – все матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке на трибунах не было ни одного человека. В Минске вряд ли бы смогли похвастаться такой аудиторией. А для наших парней такая поддержка перед чемпионатом мира очень важна.

«Задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была»

Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

Наталья Федорцова, корреспондент:
Кстати о ЧМ, все ли готово к нему?

Владимир Бережков:
То, что с «Чижовка-Арена» все будет в порядке – не сомневаюсь. Очень сильно хотим собрать аудиторию не по принуждению. Спортивная цель чемпионата – выход в элиту, еще одна задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была не только у минского «Динамо», но и у сборной. Отчасти это удалось на прошлогоднем «Турнире 4-х наций». Сейчас нужно приумножать успех и на всех перекрестках говорим #впередвбудущее.

«Дмитрий Владимирович с тренерским штабом создали боеспособный коллектив»

Наталья Федорцова:
Матчи молодежки смотрели с трибун. Как оцените наших ребят?

Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

Владимир Бережков:
Команда понравилась, несмотря на то что в первых двух встречах была небольшая пробуксовка и не все ладилось в атаке. Много проблем со стандартами, реализацией большинства. В финальном матче с датчанами играл 17-летний вратарь, который стоял насмерть, отражая любые броски. На турнире в составе было четыре игрока, которые годятся в U-18. Они достойно себя показали.

В декабре подъедет десант из Северной Америки, но даже если случится какая-то неожиданность, у кого-то не получится, Дмитрий Владимирович с тренерским штабом создали и без того боеспособный коллектив.

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Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

Люди в материале: Наталья Федорцова, Владимир Бережков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие...
 
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