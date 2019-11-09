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Посмотрите видеоматериал про Мошенского - "Наши династии"

10.11.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните ещё такой ул. Мошенского?

Посмотрите видеоматериал про Мошенского - "Наши династии"

А что вы знаете об этом человеке? Посмотрите видеорепортаж:

О том, как в начале 90-ых с развалом Советского Союза инженер, начальник конструкторского бюро завода Михаил Мошенский рискнул и основал один из крупнейших холдингов страны "Санта Бремор".

 
 
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  Помните ещё такой ул. Мошенского? А что вы знаете об этом человеке? Посмотрите видеорепортаж: О том, как в начале 90-ых с развалом Советского Союза инженер,...
 
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