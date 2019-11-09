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Посмотрите видеоматериал про Мошенского - "Наши династии"
10.11.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните ещё такой ул. Мошенского?
А что вы знаете об этом человеке? Посмотрите видеорепортаж:
О том, как в начале 90-ых с развалом Советского Союза инженер, начальник конструкторского бюро завода Михаил Мошенский рискнул и основал один из крупнейших холдингов страны "Санта Бремор".
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Помните ещё такой ул. Мошенского? А что вы знаете об этом человеке? Посмотрите видеорепортаж: О том, как в начале 90-ых с развалом Советского Союза инженер,...
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