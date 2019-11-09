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Личка: «Я согласен с решением судьи, но к Васильеву у меня нет претензий»

10.11.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во время послематчевой пресс-конференции после встречи с «Ислочью» главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о фоле на Глебе, желании стать чемпионами и поединках на синтетическом газоне.

Личка: «Я согласен с решением судьи, но к Васильеву у меня нет претензий»

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Сегодня можно было заканчивать чемпионат. 1:1 — это не то, чего мы ждали. Я уже говорил, что мы знаем, что чемпионство будет в предпоследнем-последнем туре. Надеюсь, после следующей игры мы стопроцентно станем чемпионами.

— Сказался ли на игре вашей команды искусственный газон?

— Да. Разница газонов чувствуется. Кажется, последний матч на искусственном поле мы играли против ФК «Минск». Потом 5−6 месяцев играли на нормальном поле. В чемпионате Беларуси играют на синтетике и натуральном газоне, поэтому искать оправдания не надо. Мы еще перед сезоном узнали, что ФК «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Ислочь» играют на искусственном поле. Это футбол.

— Рассчитываете ли, что БАТЭ потеряет очки в Витебске и вы отпразднуете чемпионство в автобусе (этого не случилось. — Прим.TUT.BY)?

— Я бы хотел выиграть на поле. Если «Витебск» поможет нам, я тоже буду очень рад. Но лучше победить честно. В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Мы тоже могли сделать счет 2:1 после контратаки. Посмотрим.

— Юзепчук вышел на замену и создал момент для Милевского. Вы довольны им?

— Да. Пусть Рома и немного играет в этом сезоне. На его позиции выступают Нехайчик, Гордейчук и Савицкий. Мы знаем его скоростные качества. Он вышел на 15 минут и сделал свою работу на 200 процентов.

— Красная карточка по делу (речь о грубом фоле на Глебе, после которого Васильев в слезах покинул поле. — Прим.TUT.BY)?

— Да. Ты как болельщик приходишь посмотреть на Глеба, Милевского, Стасевича, Гордейчука, которые качественно играют в футбол. Порой против них действуют жестко, но и судьи не всегда их защищают.

Я согласен с решением судьи, но к Васильеву у меня нет претензий — это борьба и футбол. У Влада еще нет такого опыта, как у Александра. Желаю, чтобы у Глеба все было хорошо и он сыграл в следующем матче, — подытожил чешский специалист.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  Во время послематчевой пресс-конференции после встречи с «Ислочью» главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о фоле на Глебе, желании стать...
 
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