﻿ МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ. 21.by
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МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

10.11.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Региональное сотрудничество Беларуси и Республики Татарстан можно смело назвать образцово-показательным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Взаимопонимание – практически без слов. Товарооборот по итогам 2018 года – около 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Мало с какими странами такая цифра. Причем не просто торговля – на авансцене кооперация.

Но останавливаться на достигнутом – себя не уважать. Тем более что есть прочный фундамент, который легко выдержит многоэтажную надстройку.

О перспективных направлениях экономического сотрудничества – из Татарстана Ксения Худолей.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

1,5 тысячи километров. Именно столько в географических единицах ехать, лететь или даже шагать от Минска до Казани. Но вот парадокс: белорусско-татарские отношения куда более тесные, чем можно предположить. За годы сотрудничества в рамках Союзного государства этот российский регион стал для Беларуси по-настоящему близким партнёром.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Более 10 лет к подножию Казанского белого кремля туристов доставляет... белорусский МАЗ. Экземпляр не единичный – половина всей автобусной амуниции столицы Татарстана сошла с наших конвейеров.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Кабину красного городского лайнера Александр уже называет родной. В должности водителя, в отличие от других мужчин автодинастии Митрофановых, молодой человек всего два года. Но курсировать по Казани на пассажирских иномарках отказывается – наш МАЗ не уступает в комфорте и работоспособности.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Александр Митрофанов, водитель пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):
Комфортная машина и довольно-таки надежная. Тут стоит хороший двигатель, и он не выходит из строя, на линии машина работает и по комфорту, в принципе, все устраивает. На наших маршрутах можно переместиться с широкой улицы сразу на узкую, он везде помещается, поворачивать легко. Для водителя более удобное тут расположение приборов, кнопочек, удобнее сидеть – все под рукой.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Пробная партия белорусских автобусов ворвалась в казанский дорожный ритм еще в 2007-м. Тест-драйв первых 50, очевидно, прошёл успешно.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Теперь автопоставки получили статус постоянных. К тому же обслуживать наши машины в Казани научились не хуже, чем на родине.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Альберт Мухаметшин, директор пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):
На сегодняшний день в нашем предприятии эксплуатируется около 250 автобусов, если взять с 2007 года. Первая партия, которая в 2007 году прошла, свое отработала, прошли более миллиона километров. Показали себя с положительной стороны, в связи с чем мы приняли решение на приобретение данной марки.

Что касается взаимоотношений и ремонта – они очень удобны. В дальнейшем стоит вопрос о приобретении метробусов, то есть автобусов повышенного пассажирообъема (это «гармошка»).

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Казань первой протестирует и новый экологичный МАЗ третьего поколения. Его откомандируют в столицу Татарстана сразу после завершения сертификации. Модель работает на газу, что для региона, богатого ресурсами, стратегически важно. Впрочем наша дружба урбанистическим апгрейдом не ограничивается.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Особо впечатлительным отходить от экрана не придется, это не кунсткамера и не съемки фильма ужасов. В лаборатории высоких технологий разрабатывают весьма реалистичных роботов-пациентов.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Тренажеры-симуляторы могут дышать, моргать и даже умирать от рук неопытного врача. Умные модели по винтикам собирают, программируют и испытывают сотни раз. У каждого – свои диагнозы и симптомы, но все они максимально приближены к жизни... А теперь и к Беларуси.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Ильнур Низаниев, руководитель отдела маркетинга компании-разработчика (Татарстан):
С Республикой Беларусь мы сотрудничаем уже порядка 3 лет. За этот период мы достигли договоренностей об оснащении крупных медицинских университетов, также мы провели апробацию в этих университетах, показали наши последние разработки и изобретения.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Обратная связь довольно положительная, что приятно для нас, как для производителей и разработчиков. Мы верим, что все контакты, которые сформированы, помогут реализовать наши планы и помочь студентам и врачам Беларуси получить оборудование последнего класса, чтобы обучиться и реально применять свои навыки при работе с пациентами, то есть с нами, с живыми людьми.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Право на «медицинскую ошибку» – удовольствие недешевое. Однако американские, японские или немецкие модели обойдутся в два-три раза дороже казанских аналогов. Поэтому для белорусских медиков подобное приобретение – профессиональная находка, не бьющая по карману.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Еще о «высоком», а точнее о высокотехнологичном сельском хозяйстве. Отрасль небезразлична, как говорится, и вашим, и нашим, а потому совместные разработки переоценить невозможно.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Уже к следующему агросезону у белорусских и российских фермеров может появиться инновационное средство защиты растений.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Лилия Абашева, руководитель отдела маркетинга компании-резидента технополиса «Химград»:
На выставке «Золотая осень», которая проходила в октябре в Москве, была заключена предварительная договоренность с белорусским производителем химических средств защиты растений (один из ведущих производителей в мире). Надеемся, что совместная деятельность с этим производителем будет очень эффективна в рамках интегрированной защиты растений, которую пропагандирует наша компания.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Белорусско-татарское средство станет симбиозом научных знаний. От Беларуси возьмет приставку «хим», проверенную годами и полями, от Татарстана позаимствует тренд «био».

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Готовы коллеги предложить и чудо-агрегат, который быстро и качественно распылит новинку. Агродрон способен поднять в воздух до 400 килограммов удобрений.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Роман Денисов, руководитель проектов компании-резидента Технополиса «Химград»:
Изначально позиционировался как летающий мотоцикл, потом идея эволюционировала до летающей универсальной платформы. Так она и начала развиваться. Мы можем как в жаркое время, летом, эксплуатировать аппарат, так и в более холодное – за счет особенностей нашей конструкции. Продажи – это 2020 год. Конкурентные преимущества – то, что мы летаем на бензине, легко доступное топливо; поднимаем большой груз и по эксплуатации наше изделие больших сложностей не будет вызывать после цикла обучения операторов.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Войдет ли беспилотник в белорусский сельхозарсенал – покажет время. Но уже сейчас понятно, что речь идет не о спросе и предложении, не о суммах и достижениях, а о важном для союзного «Вместе».

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Именно под таким девизом Беларусь и Татарстан робко начинали «дружить» и уверенно укрепляли связи после. Сегодня совместные планы на будущее если не грандиозные, то весьма внушительные.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Альберт Каримов, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана:
Мы видим очень много точек соприкосновения, которые есть у нас в машиностроительном комплексе, в химическом. Мы постарались эти направления сохранить, развить и увеличивать торгово-экономический оборот, который по итогам 2018 года у нас превысил 1 миллиард 200 миллионов долларов. Для нас это является важным направлением с точки зрения перспективы, потому что мы видим ряд новых, интересных проектов в машиностроительной отрасли, двигателестроении, в производстве сельскохозяйственной техники, в том числе в газомоторном исполнении, во взаимных поставках пищевой продукции, а также в сфере IT.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Татарстан остается одним из главных экономических партнеров среди российских регионов. Почти половина белорусского экспорта приходится на промышленную продукцию, в качестве которой больше не приходится убеждать. Поэтому сохранить товарооборот на уровне не ниже миллиарда долларов – задача вполне реальная. Это если в конкретных цифрах и если «про деньги». Но, кажется, наш общий путь гораздо длиннее и интереснее.

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Ксения Худолей, корреспондент:
Будь то экономическое партнёрство, общее культурное наследие или совместный промышленный апгрейд, связующие нити между Беларусью и Татарстаном становятся всё прочнее. И на этом полотне дружбы виднеется общая для республик цветовая гамма белый, зелёный, красный. И хочется думать, что этот триколор – не просто совпадение.

Люди в материале: Ксения Худолей, Альберт Каримов, Роман Денисов, Лилия Абашева, Ильнур Низаниев, Альберт Мухаметшин, Александр Митрофанов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Региональное сотрудничество Беларуси и Республики Татарстан можно смело назвать образцово-показательным, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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