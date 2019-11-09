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Сумеет ли молодёжная сборная Беларуси пробиться в хоккейную элиту? Подводим итоги «Турнира 4-х наций»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совсем скоро хоккейную молодёжку ожидает очень непростое испытание. В декабре она сыграет в группе «А» первого дивизиона чемпионата мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Говоря простым языком, попробует вернуться в элитную компанию.
Проблема лишь в том, что эту самую заветную путевку в когорту сильных мира сего получит только победитель группы. Собственно, расклад прост: пропуск – один, претендентов – 6. Для 100 %-ного повышения в классе нужно побеждать во всех матчах.
Оптимизма добавляет то, что играть мы будем дома. Турнир с участием молодежных сборных состоится на «Чижовка-Арене». Первая проба сил у команды была на этой неделе. В Бобруйске состоялся «Турнир 4-х наций».
Начало, что называется, положено. Молодежная сборная Беларуси – чемпион «Турнира 4-х наций». Кстати говоря, с 2019 года Федерация хоккея решила проводить престижные старты не только на минских ледовых площадках, но и на периферии.
В августе финал Кубка Салея принимала Орша. Сейчас двери арены гостеприимно распахнулись для четырех стран-участниц соревнований в Бобруйске.
Для наших ребят это первый успех на международном старте сезона. Хотя нынешняя «регулярка» экстралиги «Б» в исполнении команды U-20 заставляет насторожиться: 6 место из 9 возможных с 35 очками в активе, отставание от первого места – 30 баллов. Но сейчас это не главное.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Судя по тому, что мы увидели в Бобруйске, в декабре на «Чижовка-Арене» будет на что посмотреть и за кого поболеть. Например, наш нападающий Данила Климович стал лучшим бомбардиром турнира, набрав в трех играх 5 очков по системе «гол+пас».
Однако пока тренерский штаб не готов назвать – по крайней мере журналистам – имена тех, кто будет защищать цвета сборной на чемпионате мира. Но некоторые предположения можно сделать самим.
Приятным сюрпризом стал Егор Буяльский, который по ходу сезона присоединился к команде U20. Минувший игровой год форвард провел в стане «Мус Джо Уорриорс» канадской Западной хоккейной лиги. За 66 матчей Егор набрал 14 баллов. Сейчас на счету Буяльского одна шайба и два ассиста в 17 играх в родном чемпионате. Зато в Бобруйске нападающий, видимо, следовал принципу «ни дня без шайбы», став третьим бомбардиром «Турнира 4-х наций».
Еще одним приятным бонусом станет солидное усиление нашей сборной хоккеистами, которые сейчас играют, причем на ведущих ролях, за океаном. Казалось бы, три уверенные победы в Бобруйске над соперниками, которые ждут нас в декабре и плюс подкрепление – успех наш. Но не стоит забывать, что Латвия, Австрия и Дания тоже приехали на турнир вторым эшелоном.
Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании:
Сложно что-то прогнозировать. Мы провели три очень интересные игры, каждая из них имела разный сценарий. Но любая победа, как и любое поражение, несет в себе определенный урок. Нужно не только концентрироваться на шайбе и своей игре, но и обращать внимание на соперника. Мы хорошо обращаемся с шайбой, но нужно уметь играть и тогда, когда у тебя ее забирают.
На ближайший молодежный чемпионат мира задача, как всегда, одна – занять место повыше и выбраться в элиту. Ответственности за результат добавляют не только родные трибуны, но и угроза расформирования команды U-20, выступающей в экстралиге «Б».
Молодежный чемпионат мира, от которого будет зависеть если не все, то многое, пройдет на минской «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. Первым соперником белорусов станет сборная Дании, которую парни Дмитрия Дудика в товарищеском матче обыграли со счетом 5:1.
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Сумеет ли молодёжная сборная Беларуси пробиться в хоккейную элиту? Подводим итоги «Турнира 4-х наций»
Новости Беларуси. Совсем скоро хоккейную молодёжку ожидает очень непростое испытание. В декабре она сыграет в группе «А» первого дивизиона чемпионата мира,...
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