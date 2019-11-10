ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крутой рассказал, сколько в Беларуси осталось предприятий со средней зарплатой ниже 500 рублей

10.11.2019 22:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство намерено разобраться с предприятиями, где средняя зарплата не дотягивает до 500 рублей: до конца года их останется несколько десятков. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой.


Дмитрий Крутой. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам министра, отдельное внимание будет уделено предприятиям с низкой зарплатой. Сейчас в Беларуси примерно 470 организаций, на которых люди в среднем получают по 500 рублей и меньше.

— До конца года поставлена задача максимально снизить количество таких предприятий, чтобы их осталось несколько десятков. Ну а следующий год уже планка — 600 рублей, — отметил Дмитрий Крутой.

Он добавил, что по организациям, которые не будут платить своим сотрудникам по 500−600 рублей, будут приниматься системные решения. По его мнению, на сегодняшний день удержать людей с таким низким уровнем зарплаты невозможно.

Дмитрий Крутой также напомнил, что в данный момент есть девять предприятий, где средняя зарплата ниже 400 рублей.

Напомним, за предприятия, где средняя зарплата недотягивает до 400 рублей, правительство взялось в мае этого года. Изначально повысить среднюю зарплату на таких предприятиях предполагалось до 1 июля, однако успеть до дедлайна не удалось.

В августе этого года премьер-министр Беларуси Сергей Румас после совещания у президента заявил, что власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство намерено разобраться с предприятиями, где средняя зарплата не дотягивает до 500 рублей: до конца года их останется несколько десятков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика