Игрок донецкого «Шахтера» показал фанатам средний палец и был удален

Источник материала: Tut.by

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины, но не обошлось без неприятных моментов, пишет tribuna.com.

Матч омрачила ситуация с поведением болельщиков «Динамо». Сначала они ухали в адрес Дентиньо, форвард «Шахтера» пожаловался судье, а диктор на стадионе сделал предупреждение. Но гостевой сектор продолжил расистские выкрики в адрес бразильцев.

На 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил по мячу в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.





Игроки «Динамо» побежали успокаивать сектор, Дентиньо и Тайсон расплакались. Арбитр Николай Балакин увел команды с поля на три минуты. По возращении он дал Тайсону красную карточку.

«Шахтер» в меньшинстве довел матч до победы и оторвался на 13 очков от «Динамо». Киевский клуб опустился на 4-е место.