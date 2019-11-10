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Игрок донецкого «Шахтера» показал фанатам средний палец и был удален

10.11.2019 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины, но не обошлось без неприятных моментов, пишет tribuna.com.

Матч омрачила ситуация с поведением болельщиков «Динамо». Сначала они ухали в адрес Дентиньо, форвард «Шахтера» пожаловался судье, а диктор на стадионе сделал предупреждение. Но гостевой сектор продолжил расистские выкрики в адрес бразильцев.

На 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил по мячу в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.


Игроки «Динамо» побежали успокаивать сектор, Дентиньо и Тайсон расплакались. Арбитр Николай Балакин увел команды с поля на три минуты. По возращении он дал Тайсону красную карточку.

«Шахтер» в меньшинстве довел матч до победы и оторвался на 13 очков от «Динамо». Киевский клуб опустился на 4-е место.

 
 
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Матч приостанавливали из-за расистских кричалок фанатов.
 
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