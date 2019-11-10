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Какие лекарства нельзя ввозить в Беларусь?

10.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Какие лекарства нельзя ввозить в Беларусь?

В пунктах пропуска на участке ответственности Лидского пограничного отряда продолжают фиксироваться факты задержания медицинских препаратов с содержанием психотропных веществ. С начала года насчитывается девять подобных случаев .

В большинстве лекарства приобретались гражданами в аптеках стран Европейского союза для личного пользования, после чего ввозились на территорию Беларуси. При прохождении пограничного контроля зачастую выявляются такие медицинские препараты, как «Терафлю», «Ксанокс», «Феназепам», «КорвалТаб», «Диазепекс», «Грипекс», содержащие в своем составе психотропные вещества альпразопам, феназепам, фенобарбитал, диазепам, псевдоэфедрин.

Командование Лидского пограничного отряда обращает внимание граждан, что при покупке медикаментов за рубежом необходимо ознакомиться с составом препарата, ведь за незаконное перемещение подобных веществ через Государственную границу Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность.

Полный список запрещенных препаратов перечислен в постановлении Министерства здравоохранения от 11 февраля 2015 года №19 «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь».

Пресс-служба Лидского пограничного отряда.

 
 
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В пунктах пропуска на участке ответственности Лидского пограничного отряда продолжают фиксироваться факты задержания медицинских препаратов с содержанием...
 
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