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В Нью-Йорке установили живую рождественскую елку высотой 23 м

10.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Нью-Йорке установили живую рождественскую елку высотой 23 м

Главную рождественскую ель Нью-Йорка установили на площади Рокфеллер-плаза.

Хвойное дерево высотой более 23 м и массой около 14 т транспортировали в большой грузовой машине из округа Ориндж, что находится севернее крупнейшего мегаполиса США.

Главный символ рождественских праздников установили на специальный постамент — для этого пришлось задействовать кран и несколько десятков рабочих. Как оказалось, дерево стало подарком для мегаполиса от жительницы штата Нью-Йорк Кэрол Шульц, которая купила саженец еще в 1959 году. Изначально молодое дерево росло в горшке на кофейном столике, после чего его пересадили во двор.

В Нью-Йорке установили живую рождественскую елку высотой 23 м

В Нью-Йорке установили живую рождественскую елку высотой 23 м

Планируется, что при украшении гигантского дерева задействуют гирлянды, общая протяженность которых составит около 8 км. Одним из главных рождественских аксессуаров станет огромная хрустальная звезда — ее изготовила австрийская фирма Swarovski.

Рождественский сезон по традиции стартует в США в день, когда на главной ели включается иллюминация. В этом году огни зажгутся на дереве 4 декабря. К живой хвойной красавице на Рокфеллер-плаза будут приходить около полумиллиона человек. Радовать прохожих и туристов ель будет до 14 января 2020 года, после ее отправят на лесопилку.

В Нью-Йорке установили живую рождественскую елку высотой 23 м

Впервые устанавливать рождественские ели на Рокфеллер-плаза начали в 1930-е годы. В 1931-м хвойное дерево поставили рабочие в центре стройплощадки во время возведения комплекса зданий Рокфеллер-центра — с той поры это стало традицией. Впервые зажгли огни на главном атрибуте рождественских праздников на площади в 1933 году, после этого дерево ежегодно стали украшать электрическими огнями. А с 1997-го церемонию зажжения гирлянд на главной ели Нью-Йорка ежегодно транслируют в прямом эфире.

 

БелТА
 
 
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Главную рождественскую ель Нью-Йорка установили на площади Рокфеллер-плаза. Хвойное дерево высотой более 23 м и массой около 14 т транспортировали
 
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