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Идею слуцких «библиотечных скамеек» переймут для улиц немецкого города Бергхайм

11.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Идею слуцких «библиотечных скамеек» переймут для улиц немецкого города Бергхайм

«Библиотечные скамейки» стали настоящей достопримечательностью Слуцка: их фотографируют и размещают в соцсетях, здесь назначают свидания и деловые встречи. Но не только слутчанам пришелся по вкусу мини-проект местной библиотеки. Идеей создания «литературных скамеек» заинтересовались и в немецком городе Бергхайм.

Со стартапом слуцких библиотекарей «Чтение в формате open air: библиотечные скамейки» специалисты из Германии познакомились во время международного семинара «Библиотека для детей как территория современных возможностей», который проходил в Минске.

Во время мероприятия специалисты из Беларуси, России и Германии обсуждали вопросы новых форм обслуживания посетителей, роль семейного чтения, проектную деятельность. Тогда-то работники Слуцкой районной центральной библиотеки и рассказали зарубежным гостям о появлении на улицах их города «библиотечных скамеек».

— Наша необычная идея так понравилась коллегам из Германии, что они решили создать что-то подобное и у себя в Бергхайме, — рассказала МЛЫН.BY директор Слуцкой районной центральной библиотеки Людмила Гуринович.

Идею слуцких «библиотечных скамеек» переймут для улиц немецкого города Бергхайм

  • Бергхайм - немецкий райцентр, расположенный в земле Северный Рейн-Вестфалия. В городе проживает около 62 тысяч человек.


МЛЫН.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Со стартапом слуцких библиотекарей «Чтение в формате open air: библиотечные скамейки» специалисты из Германии познакомились во время международного семинара.
 
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