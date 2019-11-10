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Вкусно и просто. Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

11.11.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Фото: yandex.by

Ингредиенты

Ветчина 10 ломтиков
Сыр твердый 100 г
Сыр плавленый 200 г
Чеснок 2 зубчика
Майонез 2 ст. л.

Сыр и плавленые сырки натираем на средней терке. Чеснок пропускаем через пресс и кладем в сыр, заправляем майонезом и хорошенько размешиваем, чтобы масса была однородной.

На край ломтика ветчины выкладываем по 1 ст. л. начинки. Сворачиваем ветчину рулетиком. Сформировываем таким образом остальные рулеты. Выкладываем рулетики на блюдо, их можно полить сырным соусом. Приятного аппетита!

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Предлагаем вариант легкой сырной закуски на ломтиках ветчины. Блюдо очень простое и быстрое в приготовлении.
 
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