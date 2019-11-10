Вкусно и просто. Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Ингредиенты

Ветчина 10 ломтиков Сыр твердый 100 г Сыр плавленый 200 г Чеснок 2 зубчика Майонез 2 ст. л.

Сыр и плавленые сырки натираем на средней терке. Чеснок пропускаем через пресс и кладем в сыр, заправляем майонезом и хорошенько размешиваем, чтобы масса была однородной.

На край ломтика ветчины выкладываем по 1 ст. л. начинки. Сворачиваем ветчину рулетиком. Сформировываем таким образом остальные рулеты. Выкладываем рулетики на блюдо, их можно полить сырным соусом. Приятного аппетита!

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