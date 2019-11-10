Вкусно и просто. Рулетики из ветчины с сыром и чесноком

Ингредиенты
|Ветчина
|10 ломтиков
|Сыр твердый
|100 г
|Сыр плавленый
|200 г
|Чеснок
|2 зубчика
|Майонез
|2 ст. л.
Сыр и плавленые сырки натираем на средней терке. Чеснок пропускаем через пресс и кладем в сыр, заправляем майонезом и хорошенько размешиваем, чтобы масса была однородной.
На край ломтика ветчины выкладываем по 1 ст. л. начинки. Сворачиваем ветчину рулетиком. Сформировываем таким образом остальные рулеты. Выкладываем рулетики на блюдо, их можно полить сырным соусом. Приятного аппетита!
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Автор: Intex-press