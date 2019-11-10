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Никогда не были в Купаловском театре? Профессионалы советуют лучшие спектакли

11.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже если вас не назовешь заядлым театралом, вы сто процентов слышали про старейший белорусский театр. Да-да, это Купаловский. Но если вдруг так получилось, что вы не были в нем ни разу (или были очень-очень давно), юбилейный 100-й сезон — отличный повод туда наведаться. Записывайте адрес: улица Энгельса, 7. Что там посмотреть, AFISHA.TUT.BY спросила у театральных критиков — им-то точно можно доверять.

Автор фото: Татьяна Матусевич

«Сон у купальскую ноч»

Ближайшие даты: 12 ноября

Кто советует: Анастасия Панкратова, театральный критик.

Почему смотрим: высокотехнологичное зрелище, доказывающее, что театр умеет идти в ногу со временем.

Комментарий Анастасии: приглашенный из России режиссер Андрей Прикотенко подошел к вопросу радикально. Он разместил часть зрительских кресел на сцене, там же возвел прозрачный куб, на стенки которого выводятся то онлайн-трансляция, то видеоинсталляции. К примеру, из литературных строк в прямом смысле складывается волшебный цветок, а продублированные на пластике слова эффектно распадаются в полотно букв, теряя во время превращения свою смысловую начинку.


Тут актеры носятся по волшебному лесу на гироскутерах, а потом в режиме реального времени балуются MSQRD на айфоне, дополняя анимированными масками селфи-снимки зрителей. Цифровой апгрейд явно добавит несколько очков в карму Шекспира. Сам же классический текст придает этому визуальному аттракциону драматическую весомость.

Единственное, чего нельзя будет сделать на спектакле, так это пошазамить. К моему сожалению, Купаловский так и не выложил оригинальный саундтрек спектакля на iTunes, а послушать есть что и кого. В «Сне…» задействованы актеры, основавшие группу ili-ili, и выбивающий слезу даже у самого неэмоционального зрителя Александр Казелло, который когда-то успешно выступал как сольный исполнитель.

«Рэвізор»

Ближайшие даты: 19, 22, 28 ноября и 31 января

Кто советует: Людмила Громыко, театральный критик, куратор программы Belarus Open Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»

Почему смотрим: хорошие актерские работы и узнаваемая белорусская действительность.

Комментарий Людмилы: В канун столетия (и не только) зрители, для которых история первого белорусского театра — это череда актерских свершений, оценят небанальные смысловые пируэты Виктора Манаева в роли Городничего и Павла Харланчука-Южакова в роли Хлестакова. Впрочем, в этом спектакле хороши все актеры без исключения.


Правильно расставленные режиссером Николаем Пинигиным акценты и горький юмор из нашего сегодня укореняются в великом классическом тексте. В истории о российском богом забытом захолустье присутствует наша сиюминутная озабоченность. Если коротко, то спектакль о людях, которым уже никто не поможет, о бессмысленности бытия, о правых и виноватых под пятой чиновничества и о самих хозяевах жизни, которые тоже плачут. В общем, получилось совсем как у Гоголя: «Над кем смеетесь?»

«Радзіва «Прудок»

Ближайшие даты: 9, 13, 28 ноября, 2 и 19 декабря, 11 января

Кто советует: Ксения Князева, театровед, кандидат искусствоведения, доцент

Почему смотрим: универсальный спектакль, который принесет удовольствие и радость узнавания наших реалий публике самых разных возрастов.

Комментарий Ксении: эта постановка родилась из дневниковых записей минского журналиста Андруся Горвата, решившего от городской суеты уехать в деревню. Посты в Facebook, где автор рассказывал о своих деревенских приключениях, превратились в книгу, ставшую основой спектакля.


Как книга Горвата стала одной из самых обсуждаемых среди современных белорусских читателей, так и спектакль Романа Подоляко оказался настоящим театральным хитом, на который до сих пор не достать билет. И это учитывая, что в режиссерской профессии Подоляко — дебютант. В этом остроумном спектакле много доброй иронии, примиряющей с действительностью. А буквально «космическая» сценография Екатерины Шиманович делает постановку визуально привлекательной и добавляет смыслов.

«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»

Ближайшие даты: 16 ноября, 18 декабря, 25 и 26 января

Кто советует: Татьяна Орлова, театральный критик, профессор, доктор филологических наук

Почему смотрим: стильный спектакль о мистической Беларуси.

Комментарий Татьяны: мне кажется, этот спектакль важно увидеть по нескольким причинам. Во-первых, в белорусской литературе фантастики совсем немного. Ян Барщевский был одним из первооткрывателей жанра, собирал фольклор. И, конечно, интересно, как такая особенная классика отзывается в нас сегодняшних.


Во-вторых, над спектаклем работала молодая команда: режиссер Елена Ганум, художники Екатерина Шиманович и Сергей Ашуха. Они впервые вышли на большую сцену, режиссеру пришлось работать с возрастными артистами. И она смогла, получились замечательные актерские работы. Ну и в-третьих, это легкая, веселая постановка, просветительская, но без пафоса. «Шляхціц Завальня…» — современный, стильный спектакль, который продолжает искренний разговор о белорусской глубинке в традиции, заявленной Романом Подоляко в «Радыё «Прудок».

«Вешальнікі»

Ближайшие даты: 14 ноября, 7 декабря, 30 января

Кто советует: Алексей Стрельников, театральный критик

Почему смотрим: чтобы иметь представление о современной актуальной драматургии и будущем режиссуры.

Комментарий Алексея: «Вешальнікі» — гэта апошняя п’еса Марціна Макдонаха, вядомага тэатралам сваімі ірландскімі п’есамі, якія праз шматлікія падабенствы лёгка кладуцца на нашу ментальнасць. Увогуле Макдонах вядомы больш шырока па сваіх вострасюжэтных фільмах, дзе цынічна і часам вельмі смешна абыгрываюцца маральныя клішэ.


У спектаклі гэтага ўсяго багата: і ціхай беларускай правінцыйнасці (яна, як ні дзіўна, праяўляецца ў любоўна збудаваным мастаком Барысам Герлаванам сапраўдным брытанскім пабе), і неверагоднай развязкі, дзе нельга рассудзіць, хто вінаваты. Малады рэжысёр Віталь Краўчанка наўмысна, відаць, узяў для дэбютнага на Купалаўскай сцэне спектакля такі складаны матэрыял, дзе важна папрацаваць з атмасферай, дзе павінен адчувацца саспенс, які чакаюць ад гэтага аўтара. Гэта быў своеасаблівы іспыт, і тое, што Краўчанку нядаўна ўзялі ў Купалаўскі тэатр рэжысёрам, паказвае, што іспыт гэты здадзены на выдатна.

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Теги: Минск
 
 
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Даже если вас не назовешь заядлым театралом, вы сто процентов слышали про старейший белорусский театр. Да-да, это Купаловский. Но если вдруг так получилось, что вы...
 
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