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Леонардо Ди Каприо - 45! ❤️ Тест: сможете вспомнить фильмы, где он снимался?

11.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главному красавчику Голливуда Леонардо Ди Каприо 11 ноября исполняется 45 лет. Да, Джейк Джилленхолл и Шайя ЛаБаф, эта «должность» занята еще с 1997-го, когда в кинотеатрах до дыр крутили пленку с «Титаником». В честь юбилея известного актера AFISHA.TUT.BY составила ностальгический тест по фильмам Ди Каприо. Вопросы поделены на две части: «изи» (вначале) и «хард» (потом). Осилите обе?

Кстати, сейчас в Минске проходит выставка «Знаменитости в объективе белорусских фотографов». Лео белорусы тоже снимали!

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Теги: Минск
 
 
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За свою карьеру Лео снимался на самом деле не так уж много, зато - очень заметно. Предлагаем пройти тест по его фильмографии и вспомнить эти классные фильмы! Тем...
 
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