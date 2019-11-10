Леонардо Ди Каприо - 45! ❤️ Тест: сможете вспомнить фильмы, где он снимался?

Источник материала: Tut.by

Главному красавчику Голливуда Леонардо Ди Каприо 11 ноября исполняется 45 лет. Да, Джейк Джилленхолл и Шайя ЛаБаф, эта «должность» занята еще с 1997-го, когда в кинотеатрах до дыр крутили пленку с «Титаником». В честь юбилея известного актера AFISHA.TUT.BY составила ностальгический тест по фильмам Ди Каприо. Вопросы поделены на две части: «изи» (вначале) и «хард» (потом). Осилите обе?

Кстати, сейчас в Минске проходит выставка «Знаменитости в объективе белорусских фотографов» . Лео белорусы тоже снимали!