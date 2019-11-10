Волковысская «Спарта» обладатель Кубка Регионов Беларуси по футболу

Источник материала: Новости Волковыска

«Люди, живущие футболом», - так величает себя футбольная команда «Спарта» на своей страничке в соцсети Вконтакте. Вот уже как целых четыре месяца она будоражит всю футбольную общественность города, района, области, а теперь уже и всей страны своими футбольными достижениями.

Футбольный клуб «Спарта» из Волковыска – обладатель 21-го Кубка Регионов Республики Беларусь среди любительских команд. Это стало известно после проведения финального матча, прошедшего неделю назад, 2 ноября, в Минске на искусственном поле СОК «Олимпийский». Соперниками спартанцев была «Ливадия» из Дзержинска.

Небольшой экскурс о пути спартанцев к финалу - три победы и одна ничья, разница голов 9-4, что до «Ливадии», то соперник проиграл все свои игры, а в финал попал только благодаря стечению обстоятельств – с «помощью» протестов, которые все были удовлетворены и команда из Дзержинска проследовала в финал.

Но вернемся к матчу дня. «Спарта» прибыла в столицу за полтора часа до игры, с командой приехал внушительный десант болельщиков, ближе к стартовому свистку подтянулись и волковычане с минской пропиской. Поддержка команде была обеспечена, оставалось дело за малым - победить. Раздевалки за № 5 и 6 были отданы на откуп спартанцам. При входе главком Виталий Шестак сразу подытожил: «Хорошие цифры, сыграем на них - победим, да и радует, что соперника не видно, не слышно. Чай, кофе, по банану - потанцуем!».

Справедливости ради отметим, что райдер команд-финалисток в раздевалке был выполнен на все сто. Поэтому упоминание главкома «Спарты» про бананы было отнюдь не игрой воображения.

На предыгровой разминке читалось волнение в глазах тренера спартанцев, отозвав в сторонку опытного Дениса Василевского, оба о чем-то долго беседовали. Сведущим не сложно было догадаться о чем - ведь перед финалом из обоймы у «Спарты» из-за дисквалификации выбыло три основных игрока. Тут как раз могли бы помочь ребята из волковысской «Смены», но, как известно, все усилия Виталия Шестака договориться с тренером и игроками бронзового призера чемпионата Гродненщины по футболу-2019 не увенчались успехом. А посему пришлось рассчитывать на ту обойму, что находилось в запасе.

14:00. Свисток судьи Щербакова известил о начале финального матча. «Спарта» избрала тактику гостевого выжидания в надежде, что «Ливадия» возьмет мяч под свой контроль, но не тут-то было, обе команды осторожничали. Волковычане больше владели мячом, но дело до острых эпизодов возле ворот соперника так и не доходило. Часто пробиваемые угловые удары тоже не увенчались успехом. Дзержинцы стойко оборонялись и красиво «жалили» на контратаках, одна из которых на 30-й минте завершилась голом (0:1).

Это воодушевило ливадийцев и они могли еще удваивать счет до перерыва, но исполнительское мастерство подкачало.

Перерыв мы провели на трибунах, команды растворились вдали в раздевалках, вслед за ними ушли в административный корпус присутствовавшие на матче высокие гости – новоиспеченный председатель АБФФ Владимир Базанов и Генеральный секретарь федерации Сергей Жардецкий.

А настроение болельщикам поднимала хорошая музыка, а бодрящий чай от АБФФ согревал теплом.

В перерыве Виталий Шестак, он же – Шеф - для своих, сделал только одну замену и перекроил линию нападения так, что болельщики впервые увидели такое сочетание игроков и их позиции на поле. Начало тайма удивило - волковычане бросились отыгрываться, высоко подняв края. Умелыми действиями спартанцев ливадийцы были полностью заперты на своей половине. Как говорится, глаза горели, игра игралась. Увы, но все это проходило рядом со штрафной соперника, и редкие удары по воротам до голевых моментов не дотягивали. А «Ливадия» огрызалась, но все ее контратаки подчищали столпы обороны Толя Кахнович и вышедший на замену Александр Семак. Время шло, силы заметно, что ливадийцы заметно подсели и им оставалось уповать на отбор и заброс на своих нападающих.

Спартанцы тем временем все искали пути подхода к воротам соперника, меняя фланги и векторы направления атак. Времени оставалось больше четверти часа, последовала новая установка от главкома. На этот раз Шеф оголил тылы защиты и бросил все силы в атаку. Все это вкупе приводит к первому взятию ворот дзержинцев – Александр Антонович поборолся за мяч, сделал шикарную передачу на Виктора Берга, тот вышел под углом один на один с голкипером, но пробил во вратаря, мяч отлетел от вратаря за центр штрафной, где первым на добивании оказался бывалый Дмитрий Петров (1:1). Снимаем шляпу перед Петровым, вернувшим «Спарту» в игру и подарившим надежду болельщикам.

Спартанцы сразу перестроились, чтобы не пропустить, как-никак, а играть еще оставалось восемь минут основного времени матча. И тут возникли два эпизода, которые волковычане будут долго помнить. Сначала Дмитрий Мончинский отвел реальную угрозу от своих ворот, подставившись под плотный удар с линии штрафной, а буквально в следующей атаке Дмитрий прострелил в штрафную, где нога соперника сыграла с ним злую шутку и мяч оказался воротах Дзержинска (2:1). Радости всех собравшихся не было предела, болельщики неистово скандировали «Спарта! Спарта! Спарта!».

Воодушевленные таким успехом спартанцы продолжали атаковать и могли довести счет до крупного, но это уже другая история. Свисток судьи известил о победе волковычан. Констатируем свершившийся факт - впервые в истории всего волковыскокого футбола команда «Спарта» добралась до таких высот и представит страну в розыгрыше Кубка Регионов УЕФА.

Под аплодисменты и неистовое троекратное «Спарта!» Владимир Базанов наградил спартанцев Кубком и медалями.

Совсем скоро, 3 декабря в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка квалификации розыгрыша Кубка Регионов УЕФА. Увы, из-за низкого рейтинга Беларуси (32 из 36) спартанцам придется пройти сито предквалификации в одном из европейских городов весной следующего года. Кстати, к вопросу о «Смене», регламентом турнира волковычанам не возбраняется усилиться на Европу… Так что следите за анонсами на нашем сайте!





























































































Больше фотографий с матча можно посмотреть здесь .