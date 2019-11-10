Источник материала: Новости Волковыска

О бонусах для отслуживших солдат, которые планирует ввести Министерство обороны со следующего призыва, рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский, сообщает телеканал «Беларусь – 1» .

По словам помощника министра обороны, согласно пакету мотивационных мер по повышению статуса срочной службы, льготы будут касаться жилищного вопроса и сферы медобслуживания.

— Несомненно, человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учетную специальность, отслужил в вооруженных силах, должен иметь какие-то бонусы и преференции перед теми, кто каким-то образом уклонился от этого, — сказал Леонид Касинский.

Напомним, что осенний призыв подходит к концу.