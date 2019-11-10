ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Боливии объявил об отставке из-за протестов и пытался бежать из страны

11.11.2019 00:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Перед заявлением об отставке самолёт президента Боливии Эво Моралеса запрашивал план полета по территории Аргентины.


Лукашенко и Моралес во время похорон президента Венесуэлы Уго Чавеса, архивное фото

Как сообщает издание Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, борт Эво Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто. Это подтверждают кадры, показанные боливийским телеканалом Unitel. При этом боливийское Радио PioDoce сообщает, что запрос на пролет через Аргентину был отклонен. 

По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в Боливии. Где сейчас находится Эво Моралес, по прежнему неясно. Незадолго до этого Главнокомандующий вооруженными силами Боливии призвал Моралеса отказаться от президентского мандата, чтобы восстановить мир в стране.


Моралес переизбрался на четвертый срок с минимальным преимуществом, но оппозиция и международные наблюдатели эти выборы не признали. 

В стране не прекращаются массовые протесты. На их фоне Моралес объявил о перевыборах, но категорически отказался уходить в отставку.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед заявлением об отставке самолёт президента Боливии Эво Моралеса запрашивал план полета по территории Аргентины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Забронировать квартиру в доме «Москва» в комплексе «Минск Мир» можно онлайн. В чём прелести квартала?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа чемоданов на колесиках в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика