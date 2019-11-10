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Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

11.11.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Гремяча - деревня и хутор в Волчинском сельсовете Каменецкого района, на берегу р. Пульва, в 50 км к северо-западу от Бреста.

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

В 19 в. имение и деревня Гремяча в Брестском уезде Гродненской губернии. Принадлежали помещикам Вислоцким (коллежскому регистратору Люциану Вислоцкаму, затем его сыновьям).

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет
 Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

По 8-й ревизии (1833 г.) в имении 1568 десятин земли, 553 крестьянские души.

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

В состав имения входили одноименные фольварк и деревня, а также села Мельники и Ужики.

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

Действовали хозяйский двор, кузница, 2 постоялых двора, 1 млынок, водяная и ветряная мельницы, винокурня.

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

В советское время здесь был пионерский лагерь.

Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

Усадьба в качестве пионерского лагеря, 1959 год - Фото: kamenets.by
Из фотоархива Г. С. Мусевича

 
Теги: Брест
 
 
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  Гремяча - деревня и хутор в Волчинском сельсовете Каменецкого района, на берегу р. Пульва, в 50 км к северо-западу от Бреста. В 19 в. имение и деревня Гремяча в...
 
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