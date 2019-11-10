 Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет

Источник материала: Виртуальный Брест

Гремяча - деревня и хутор в Волчинском сельсовете Каменецкого района, на берегу р. Пульва, в 50 км к северо-западу от Бреста.





В 19 в. имение и деревня Гремяча в Брестском уезде Гродненской губернии. Принадлежали помещикам Вислоцким (коллежскому регистратору Люциану Вислоцкаму, затем его сыновьям).







По 8-й ревизии (1833 г.) в имении 1568 десятин земли, 553 крестьянские души.





В состав имения входили одноименные фольварк и деревня, а также села Мельники и Ужики.





Действовали хозяйский двор, кузница, 2 постоялых двора, 1 млынок, водяная и ветряная мельницы, винокурня.









В советское время здесь был пионерский лагерь.





Усадьба в качестве пионерского лагеря, 1959 год - Фото: kamenets.by

Из фотоархива Г. С. Мусевича