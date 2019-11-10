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Грмеяча. Усадьба Пузынов 19 века. Уникальная лестница пока на месте, а вот перил уже нет
11.11.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Гремяча - деревня и хутор в Волчинском сельсовете Каменецкого района, на берегу р. Пульва, в 50 км к северо-западу от Бреста.
В 19 в. имение и деревня Гремяча в Брестском уезде Гродненской губернии. Принадлежали помещикам Вислоцким (коллежскому регистратору Люциану Вислоцкаму, затем его сыновьям).
По 8-й ревизии (1833 г.) в имении 1568 десятин земли, 553 крестьянские души.
В состав имения входили одноименные фольварк и деревня, а также села Мельники и Ужики.
Действовали хозяйский двор, кузница, 2 постоялых двора, 1 млынок, водяная и ветряная мельницы, винокурня.
В советское время здесь был пионерский лагерь.
Усадьба в качестве пионерского лагеря, 1959 год - Фото: kamenets.by
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Гремяча - деревня и хутор в Волчинском сельсовете Каменецкого района, на берегу р. Пульва, в 50 км к северо-западу от Бреста. В 19 в. имение и деревня Гремяча в...
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