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«Наша сборная забрала 20 медалей». Подводим итоги ЧЕ по муай-тай вместе с Виталием Тишуровым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одним из самых заметных турниров этой недели был чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот:
«5 золотых медалей, 8 серебряных и 7 бронзовых. В итоге наша сборная забрала 20 медалей»
Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу:
Виталий Гурков:
О поединке с участием Дмитрия Варца: «Мы проанализировали, что не по правилам рефери назначил этот минус балл»
Виталий Тишуров:
Рассказываю. Дима получает в первом раунде замечание за подсечку. Во втором раунде, сразу же после этого нарушения судья дает ему минус балл. По правилам минус балл дается после двух устных замечаний и на третий раз уже дается минус балл. Выигранный раунд, но из-за этого замечания, из-за этого минус балла получается в обратную сторону результат. Мы проанализировали, что не по правилам рефери назначил этот минус балл.
Еще особенность есть, что в финальный день нельзя подавать протест. Здорово, что федерация зацепилась за эту тонкость, обсудили это, убедили технического делегата международной федерации: «Посмотрите, опросите боковых судей, посмотрите видео». Ошибка рефери привела к такому результату.
Посмотрели, протест приняли, но Международная федерация тоже не лыком шита. Пять независимых судей смотрели поединок. Они не пошли судить картинку боя. Они сказали, что если бы любой из нас был рефери в ринге, мы бы тоже дали за использование этой подсечки минус балл.
Виталий Гурков:
2024 год. Париж. Олимпийские игры. Не кажется ли вам, что муай-тай будет представлен там в олимпийской программе? И не потеряем ли мы до этого времени свой золотой резерв? Не уступим ли мы свои позиции?
«Одно из направлений, которое принесло успех – профессиональные промоушены»
Виталий Тишуров:
Как стала сильна наша сборная? Наши ребята ездили боксировать по профессионалам. Выходя на ринг по любителям, это давало им опыт, преимущество над любителями. Обязательно это направление нужно прорабатывать, Федерация в этом направлении старается. Заключены договора с польской международной профессиональной федерацией, чтобы у бойцов были возможности профессиональных поединков.
И еще очень важный момент: обратили внимание именно на работу судейского корпуса. Если вид спорта попадет в Олимпиаду… Мы понимаем, что спорт – это политика.
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Новости Беларуси. Одним из самых заметных турниров этой недели был чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Кристина Момот, СТВ: С...
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