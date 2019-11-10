«Отдавать приятно». Рассказываем о приложении, где можно избавиться от лишних вещей

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы слышали про белорусские сообщества «Отдам даром» в социальных сетях. В них люди бесплатно дарят вещи — от одежды до бытовой техники. Сегодня в Беларуси в таких пабликах состоит примерно 500 тысяч человек. Не так давно проект «Отдам даром» обрел новую жизнь — его создатели запустили мобильное приложение, причем стартапом заинтересовались в Кремниевой долине. 42.TUT.BY поговорил о приложении с одним из трех его создателей Сергеем Лепченковым.



Сергей Лепченков

Получить вещь за «карму»

На то, что многие люди отдают вещи даром, Сергей обратил внимание примерно 10 лет назад, когда попал в Вене в магазин, где можно взять любые три вещи бесплатно. Оказалось, что обычно люди отдают вещи, чтобы не тратить время и силы на продажу.

— Когда-то я работал программистом в Itransition, а потом решил сменить род деятельности, так как хотел развиваться в другом направлении и сделать в своей жизни что-то интересное и возможно большое, — рассказывает Сергей. — Какое-то время я путешествовал, думал о жизни и попутно создал проект о виртуозных уличных музыкантах мира — World Street Music . А потом я стал заниматься SMM — развил сеть сообществ во «ВКонтакте». Фундаментальным проектом стали именно сообщества «Отдам даром». Они стали довольно популярны и появились в каждом большом городе Беларуси. В совокупности на все паблики подписано примерно 500 тысяч человек (в Минске — около 250 тысяч).

Позже я обнаружил, что можно сделать отдачу вещей намного удобней.

Для этого нужно было решить две проблемы. Первое — сделать, чтобы отдающего не беспокоили сообщениями навязчивые люди, которые просят подарить вещь именно им. И второе — чтобы отдавший хорошую вещь мог забирать такие же хорошие вещи. Все это мы и реализовали в приложении «Отдать даром».



Фото: личный архив Сергея Лепченкова

В приложении на Android уже больше 100 тысяч участников, и сегодня выходит версия для iOS.

Приложение по-прежнему бесплатное. Но теперь в нем появилось такое понятие, как «карма», благодаря которой каждый может брать столько вещей, сколько отдает.

Каждый новый пользователь получает три «кармы» и сразу может что-то забрать. Но рекомендуется сразу отдать вещи самому, чтобы иметь больше возможностей в приложении.

Чтобы отдать вещь, пользователь добавляет лоты в пару кликов, устанавливает срок — от часа до четырех дней — и просто ждет. Другие участники из этого города видят вещь в ленте и предлагают за нее «карму», нажимая кнопку «Забрать лот». Первый желающий предлагает 0 «кармы», а каждый последующий — на одну «карму» больше.

Тот, кто предложит наибольшее количество «кармы» за время таймера, и получает право забрать вещь. Только он сможет написать владельцу.

Таким образом, отдающему не нужно иметь дела с множеством сообщений от страждущих, а забирающие точно будут знать, что они имеют приоритет на получение этого предмета. При этом около трети вещей отдается вообще без «кармы».

Благодаря использованию геолокации, каждый участник видит лоты, которые отдают рядом с ним, а также расстояние до каждого лота. Так понятно, удобно ли забирать желаемую вещь.

Судя по счетчику на сайте darom.by , участники отдали почти 48 тысяч вещей. А прямо сейчас в Минске доступно более трех тысяч лотов.

— Отдавать в приложении стало намного удобней. Начали появляться гораздо более интересные вещи, чем в сообществах, — говорит Сергей. — Например, сейчас мой знакомый отдает в «Отдать даром» ноутбук. Люди часто отдают свои старые мобильные телефоны, бытовую технику, мебель, одежду, сувениры. Иногда это бывают совсем новые вещи, которые достались им в подарок или были куплены импульсивно, но так и не пригодились.

Также у проекта есть партнеры, которые размещают промолоты. Для них это хорошая реклама, а для участников — дополнительная ценность. Ты отдаешь ненужную вещь и можешь, например, бесплатно посетить какое-то мероприятие или взять какую-то новую вещь от бренда. Так, недавно магазин Quiksilver у нас отдавал шапку. На данный момент мы ведем переговоры о сотрудничестве с известным международным брендом, но пока не буду называть, с какими именно.

«Многие закрывают гедонизмом свою потребность в счастье»





По словам Сергея, приложением пользуются три основные группы аудитории по типу поведения.

Первая — это люди, которые только отдают и ничего не забирают. Главная ценность для них — быстро, легко и с радостью избавиться от ненужных вещей. В эту категорию входит сам Сергей.

— Я придерживаюсь парадигмы не хранить дома ничего лишнего. Поэтому освобождаю пространство для настоящего и будущего с большим удовольствием — сам лично отдал более пятидесяти вещей. Должен сказать, что это затягивает, как какая-нибудь игра.

Многие закрывают гедонизмом свою потребность в счастье: постоянно покупают вещи и получают от этого удовольствие. Но часто покупки довольно быстро оседают на полках и уже не приносят радость. Если они не очень дорогие, то заниматься продажей на барахолке и тратить на это время часто не имеет смысла. И вот тут мы помогаем избавиться от ненужного предмета. Мы делаем так, чтобы отдавать вещи было максимально удобно и приятно.

Это интересный новый опыт для людей. У меня есть теория, что у тех, кто берет и получает, в голове создаются новые нейронные связи. Это делает отношения людей в городе немного теплее.

Вторая категория — это люди, которые и берут, и отдают вещи. Они накапливают «карму» за отданные вещи и с ее помощью забирают в приложении лоты, которые их заинтересовали. Некоторые участники уже отдали сотни вещей, они наши настоящие фанаты.

И третья — это люди, которые больше берут, чем отдают. Они приводят в проект новых участников или же донатят на развитие приложения, чтобы забирать больше вещей.

«Сейчас проектом интересуются в Кремниевой долине»





— В сообществах я получаю деньги с рекламы (у меня своя SMM-студия). А в приложение мы встроили краудфандинг, чтобы каждый желающий мог пожертвовать на разработку и рост, — поясняет Сергей.

— Это покрывает расходы?

— Сейчас мы вкладываем в разработку проекта больше, чем зарабатываем. Хотя мы довольно популярны и периодически появляемся в топ-10 приложений «бестселлеров» Google Play.

Сейчас нас троих (кофаундеров. — Прим.42.TUT.BY) объединяет одна цель — сделать значимый международный проект, который может повлиять на человечество. И мы уже идем этим путем, фактически тестируем это приложение в Беларуси, а дальше будем масштабировать этот проект в других странах.

Команда уже была в числе победителей международных стартап-конкурсов — Minsk Venture Day и SeedStars. А сейчас проектом интересуются в Кремниевой долине.

— В чем глобальная цель приложения?

— Наша миссия — помочь одним людям удобно избавиться от лишних вещей, другим — сделать потребление более рациональным, а третьим — повысить уровень жизни. С нашей помощью миллионы хороших вещей порадуют новых хозяев, а не окажутся на свалке, что также поможет сохранить окружающую среду.

Мы планируем стать частью инфраструктуры «города будущего». Когда приложение установит каждый десятый человек в городе, у каждого в пешей доступности будет около десяти тысяч вещей. Их можно будет брать, использовать и отдавать дальше, когда они уже не нужны. Фактически пользоваться вещами бесплатно — в такой системе они смогут принести пользу большему количеству людей.

Так мы реализовали идею «экономики совместного потребления», которая сейчас становится все более популярна во всем мире.

Уверен, у нас все получится. Это действительно работает — именно поэтому в проекте уже участвует так много людей. Одна многодетная мама из Гомеля, отдающая вещи в приложении, ответила на вопрос «почему» гениально просто: «Потому что отдавать приятно, а продавать — нет».