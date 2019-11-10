«Самая красивая женщина Украины» с диапазоном в 4 октавы. Что мы знаем про эпатажную Олю Полякову

Источник материала: Tut.by

Кокошник высотой с дом, тонны блесток, эпатажное поведение и голос в четыре октавы. Рядом с украинской певицей Ольгой Поляковой даже Леди Гага смотрится серенькой мышкой, а Филипп Киркоров — скромным ботаником. «Крышесносные» клипы, бомбические концерты, космические наряды и, неожиданно, — диплом оперной певицы, репутация однолюбки, образцовой мамы и ни единого слуха про «добилась все через постель». Ее жизнь — история умной и сильной женщины, которая поняла, как стать успешной.

Крестный — Фидель Кастро и нарисованное пианино для занятий музыкой

Блондинка «поющая в стиле супер-поп» родилась в Виннице, в Украине, холодным январским днем 35 лет назад. Отец — дипломат, мама — врач-педиатр, а крестный — сам Фидель Кастро. По крайней мере так утверждает сама Ольга и показывает подарок крестного — зеркальце из панциря розовой черепахи. Хотя, как известно, она большая любительница пошутить. Но — все может быть. Когда Оля была совсем малышкой, ее папа служил консулом СССР на острове Куба. Жену и дочку он взял с собой.

Когда пришла пора идти в школу, Олю отправили на родину под присмотр дедушек и бабушек. В первый класс малышка пошла в дефицитных люрексовых колготках, а в портфеле лежал заграничный цветной пластилин. Уже тогда Оля выглядела как жар-птица среди своих сверстников. Также, в отличие от другой ребятни, девочка была очень самостоятельной. Как-то раз педагоги предложили ей поступить в музыкальную школу, и она согласилась. Попросила у бабушки 17 рублей на оплату. Та деньги дала, но вот на домашнее пианино купюр уже не хватило. Поэтому весь первый год обучения Оля Полякова занималась на нарисованных на серванте мелом клавишах. Только во втором классе ей купили пианино «Украина».

Параллельно она снялась в нескольких сериях знаменитого «Ералаша». Но карьера актрисы тогда не показалась ей привлекательной. Поэтому Ольга направилась в музыкальное училище и окончила его с отличием. А потом переехала в Киев, где получила дипломы сразу двух музыкальных учебных заведений: Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала и Киевской национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Как оказалось, у Поляковой голосовой диапазон — 4 октавы. Такие неординарные данные (диапазон в 1,5 октавы профессионалы уже считают выдающимся) оценил и Сет Рикс — преподаватель вокала Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и Мадонны. Мастер дал девушке несколько уроков.

У обладающей сногсшибательной внешностью Ольги получалось совмещать карьеру модели и обучение вокалу. В то время ее можно было часто видеть на подиумах и в фотосессиях для глянцевых изданий.

Концерт за 15 долларов и дуэт с Людмилой Гурченко

Весной 2000 года Ольга представляет миру свой первый альбом «Приходи ко мне» и дебютный клип «Так не бывает». Ее начинают приглашать выступить на корпоративах. Правда, гонорар редко когда превышал 15 долларов. Предприимчивая девушка не растерялась и создала собственное ивент-агентство, которое занималось организацией мероприятий, на которых она выступала. Заработанных денег хватило на первую машину — Peugeot 307.

Несколько лет спустя, в 2005 году, Ольга переезжает в Москву. Записывает совместный трек с Денисом Клявером из «Чай вдвоем» и работает с модной тогда исполнительницей Любашей.

Но Москва не приняла красавицу, и уже в 2008 году она «выбивает двери», врываясь в украинский шоу-биз со своими суперхитами «Суперблондинка» и «Милый мальчик». В следующие пару лет она буквально штурмует музыкальные чарты своей родины: «Web-камера», «Шарик», «90−60−90», а также дуэт с легендой советского кино и эстрады Людмилой Гурченко — «Алло».

В 2012 Ольга надевает судьбоносный для нее кокошник и выпускает хит Russian Style. К слову, эта деталь гардероба идеально вписалась в стиль певицы, и с тех пор Полякова носит кокошники на каждом своем выступлении. Многие созданы знаменитыми дизайнерами при самом активном участии Ольги. Кстати, унести на голове такую красоту непросто: некоторые модели весят больше 15 кг. Например, кокошник-люстра для клипа «Люли». Интересный факт: через несколько лет Кэти Перри скопирует этот образ Поляковой.

Активная работа на эстраде помогает Ольге Поляковой пробиться на голубой экран. Она снимается в шоу «Кто против блондинок?», «Светлые головы», «Кто сверху?», выходит в финал программы «Зірка+Зірка», становится победительницей второго сезона «Народна зірка» и подписывает контракт на ведение этой передачи.

Свадьба в райском саду, «Шлепки» и перевоплощение в Пугачеву и Киркорова

За это время портреты Ольги Поляковой не раз появляются на обложках, а ее имя постоянно мелькает в скандальных заголовках в прессе. Только вот все громкие события, о которых пишут журналисты, связаны исключительно с карьерой певицы. Никаких жареных подробностей из личной жизни. Здесь все скучно и прозаично. Точнее, тепло и уютно.

15 лет назад Ольга вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим: они познакомились во время ее выступления на его дне рождения. Свадьбу играли в импровизированном райском саду: баснословно дорогое платье невесты от Валентина Юдашкина, торт в виде яблока, а на каждом столе примостилось дерево с искушающими плодами. Пригласили даже злодейского змея. Но это всего лишь детали. Самое главное — неиссякающая сила любви певицы к мужу:

«Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты — мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя, и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!»

Вскоре в семье родились две дочки-принцессы — Мария и Алиса. Кстати, последний месяц до родов во время второй беременности Ольга провела на съемках программы «Привет, декрет!».

В настоящий декрет Ольге Поляковой сходить так и не удалось. Ведь после сингла «Шлепки», который вышел в 2013 году, певица прочно застолбила свое почетное место в первом эшелоне украинских звезд. А там отдыхать не привыкли. Следующую ее работу — «Люли» — посмотрят на YouTube более 20 миллионов человек.

Красавица-блондинка засветилась и на шоу перевоплощений «Як дві краплі». Здесь она с легкостью одержала победу: зрители оценили ее в образах Эллы Фицджеральд, Тины Тернер, Леди Гага, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и других известных артистов.

«Дорогой Филипп Киркоров, как же мне тяжело было делать Ваш образ, ведь только смотря на Вас, это кажется легко и просто, за этой легкостью — талант и сотни тысяч часов адского труда».

Самая красивая женщина Украины и 193 костюма для одного концерта

В начале 2018-го Ольгу Полякову признали самой красивой женщиной года Украины по версии журнала «Viva!». На церемонии награждения звезда неожиданно серьезно разоткровенничается с публикой:

«В зале нет моей мамы. А знаете почему? Она сказала: „А чего ехать? Ты все равно не победишь…“. На что я сказала: „Как? Почему? Я что, некрасивая?“. Она говорит: „Да нет, ты красивая. Просто ты несерьезная. И все время у тебя хи-хи, ха-ха. Люди не верят в твою глубину, не хотят видеть твои таланты. И поэтому тебе ничего не светит“. А у меня, мама, получилось, видишь!».

«Самый красивый» год Поляковой получил не менее красивое завершение. 26 октября 2018-го певица представила в Киеве новое высокотехнологичное супершоу «Королева ночи». Которое, кстати, уже на следующей неделе можно будет увидеть и в Минске . Его готовили 680 человек, сшито 193 костюма, задействовано 257 тонн только светового оборудования.

На его создание звезда потратила сумму, в два раза большую стоимости ее дома в элитном районе Киева. За два часа представления Ольга Полякова сменяет 11 образов: космическая королева, лесная фея, Золушка, дочь, мама и так далее. Суперблондинка, поющая в стиле супер-поп, действительно постаралась для своих поклонников.

На вопрос «в чем секрет вашего успеха?» Ольга отвечает так:

«Чтобы вырастить из девочки уверенную в себе женщину, ей с детства нужно внушать, что она — лучшая. Женщина, считающая себя непривлекатель­ной, — несчастная. Меня этому учили бабушка и мама, этому я учу и своих дочерей. Суперблондинками все-таки не становятся, а рождаются. Это состояние души, которая хочет петь и быть яркой. А вот кокошник… Да он потом „отрастает“ за годы».

Странные и неожиданные факты об Ольге Поляковой

В детстве Оля пережила девять сотрясений мозга.

Ольга — основательница и председатель политической партии «Партия блондинок».

Рост звезды — 180 см, а на любимых певицей каблуках — почти 2 метра.

Главный секрет красоты от Ольги Поляковой: есть жирную рыбу, пить витамин Е и поставить дома увлажнитель воздуха. А лучше всего переехать в страну с теплым влажным климатом — в Шри-Ланку, например.