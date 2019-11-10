Гончаренко - арбитру: «Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко жестко обратился к судьям в перерыве игры 16-го тура чемпионата России против «Сочи». Их действия вывели белорусского коуча из себя, сообщает eurosport.



Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

«Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо? Вы сейчас научились, б…, отвечать. Научились прекрасно отвечать, б… Так вы, б…, принимайте критику, которая вам тоже говорится, хорошо?

Потому что вы, б…, с такими лицами отвечаете, что п… ец. У нас один рефери ФИФА, чтоб вы знали! Один только рефери ФИФА! А команд сколько играет в еврокубках, б… А вы об них ноги на… й вытираете», — сказал Гончаренко.

За эти высказывания судья показал белорусскому тренеру желтую карточку. В итоге ЦСКА выиграл у «Сочи» со счетом 3:2, матч обслуживала бригада судей во главе со Станиславом Васильевым.