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Экономист: Белорусское конвейерное производство обречено на смерть

11.11.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему перспективы белорусского экспорта безрадужные, несмотря на довольно неплохие нынешние показатели?

У Беларуси сравнительно неплохие показатели экспорта, а удельный вес национальной добавленной стоимости в экспорте выше, чем во многих странах Европы. Однако этот показатель не отражает реальной ситуации, пишет "Завтра твоей страны".

— Дьявол кроется в деталях. В структуре экспорта основная добавленная стоимость приходится на поставки сырья, машин и оборудования, — сообщила на «Кастрычнiцкім эканамiчным форуме» научный директор Исследовательского цента ИПМ Ирина Точицкая.

Такая структура, по мнению экспертов, несет большие риски для белорусского экспорта в будущем.

Лилипуты в стране великанов


— У белорусской обработки и машиностроения высокая добавленная стоимость. В теории Беларусь могла бы за счет них добавить в росте ВВП, но на практике это сейчас уже практически нереально, — считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Среди основных торговых партнеров Беларуси нет стран, у которых был бы очень высокий экономический рост и не было бы избыточных мощностей в сегментах, на которые хотели бы выйти белорусские экспортеры. В подавляющем большинстве случаев белорусский экспорт ждет очень серьезная конкуренция. Причем не всегда честная.

— Посмотрите, что происходит вокруг – торговые войны, санкции, пошлины. Почти весь мир занят чем угодно, только не налаживанием торговых связей. Конкуренция последнее время происходит на уровне ограничений, регулирования и лозунгов «покупай национальное», — рассказывает эксперт.

Малоэффективны и попытки стимулирования экспорта государством. Льготные кредиты, предоставляемые покупателям белорусской продукции, в Европе не востребованы, признает председатель Правления Банка развития Республики Беларуси Андрей Жишкевич.

— У импортера в ЕС нет потребности в нашем экспортном кредитовании.  Процентные ставки, которые очень выгодны на внутреннем рынке, на европейском — являются стандартными, — говорит глава Банка развития.

Однако основной причиной снижения конкурентоспособности белорусского экспорта является происходящий в мире технологический прорыв.

— БелАЗы в том виде, как есть сейчас, уже не очень-то и нужны. Есть модульные беспилотные карьерные самосвалы, которые состыковываются, как вагоны в поезде в зависимости от характера выполняемых работ, —рассказывает Евгений Надоршин.

При этом современные технологии радикально меняют производственный ландшафт.

— Tesla всего за 9 месяцев построила завод в Китае, и объемы, которые там будут производиться, нам и не снились. Мы просто лилипуты по сравнению с нынешними гигантами машиностроения, — говорит эксперт.

Аналогично выглядит ситуация и с абсолютным большинством иной белорусской техники и оборудования.

— Белорусское конвейерное производство обречено на смерть. И это произойдет уже в ближайшие годы, — считает Евгений Надоршин.


Шанс для белорусского экспорта


В то же время белорусские предприятия еще можно сохранить, если   перепрофилируются на узкую специализацию.

— Спрос на малосерийный, штучный продукт сохранится. У него есть шанс занять свою нишу на мировом рынке. Но для этого нужна радикальная перестройка управленческого сознания, гибкость и свобода в принятии решений, — считает экономист «ПФ Капитал».

С ним согласна и научный директор Исследовательского цента ИПМ.

— Мы не готовы к современным  вызовам и слишком мало уделяем внимания тому, что в мире меняются подходы, бизнес-модели, а советские способы управления уже не работают, — говорит Ирина Точицкая.

Основные возможности для роста белорусского экспорта Евгений Надоршин видит в наращивании предоставления медицинских, логистических, IT и прочих услуг.

— Не надо упираться в торговлю товарами. Чтобы быть современной страной в современном мире, необходимо наращивать экспорт услуг. Это то, чем сегодня растут мировые рынки и то, что пока еще в дефиците, — убежден эксперт.
 
 
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Почему перспективы белорусского экспорта безрадужные, несмотря на довольно неплохие нынешние показатели?
 
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