ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пограничники задержали нелегалов из Кубы

11.11.2019 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гродненские пограничники задержали группу нелегалов из Кубы, которые пытались попасть в Польшу, а затем в Испанию.

Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Сотрудники отделения пограничного контроля "Гродно-1" на железнодорожной станции "Брузги" обнаружили пятерых неизвестных, которые двигались вдоль железнодорожного полотна к госгранице.

В 800 м от сопредельной территории пограничникам удалось задержать граждан, которые привлекли внимание. При себе у них были личные вещи, мобильные телефоны и деньги. Иностранцы так и не смогли дать внятных объяснений о цели нахождения в пограничной полосе. Однако вскоре правоохранители установили, что граждане Кубы планировали нарушить белорусско-польскую границу, а затем перебраться в Испанию.


Путешествие жителей Кубы, преодолевших тысячи километров на пути в Евросоюз, завершилось в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении задержанных начался административный процесс за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима. Их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до пяти лет.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские пограничники задержали группу нелегалов из Кубы, которые пытались попасть в Польшу, а затем в Испанию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ангела Меркель призвала Европу развивать новые вооружения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика