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Ангела Меркель призвала Европу развивать новые вооружения

11.11.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам Меркель, "конфликт на Украине и аннексия Крыма" вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО.

Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития, пишут РИА-Новости
 
 
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По словам Меркель, "конфликт на Украине и аннексия Крыма" вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО.
 
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