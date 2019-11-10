Ангела Меркель призвала Европу развивать новые вооружения

Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.



