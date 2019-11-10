В Кремниевой долине отказываются работать с IT-компаниями из РФ

«Зеркало недели» ). Российские венчурные инвесторы жалуются на то, что в Кремниевой долине все чаще отказываются сотрудничать с IT-компаниями из России. Причиной отказа российские венчурные инвесторы называют опасения американцев того, что власти РФ могут вмешиваться в работу стартапов, сообщает издание The Bell (перевод -).





Отмечается, что несколько компаний отказались работать с российскими стартапами, которые базируются в России, или если команда разработчиков находится на территории РФ.









Отметим, что многие страны, в том числе и Западной Европы и США, обвиняют РФ во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в краже технологий.