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В Кремниевой долине отказываются работать с IT-компаниями из РФ

11.11.2019 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россию неоднократно обвиняли в краже технологий.

Российские венчурные инвесторы жалуются на то, что в Кремниевой долине все чаще отказываются сотрудничать с IT-компаниями из России. Причиной отказа российские венчурные инвесторы называют опасения американцев того, что власти РФ могут вмешиваться в работу стартапов, сообщает издание The Bell (перевод - «Зеркало недели»).

Отмечается, что несколько компаний отказались работать с российскими стартапами, которые базируются в России, или если команда разработчиков находится на территории РФ.


Отметим, что многие страны, в том числе и Западной Европы и США, обвиняют РФ во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в краже технологий.
 
 
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Россию неоднократно обвиняли в краже технологий.
 
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