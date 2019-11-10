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На неделе в Минске заработают новые остановки

11.11.2019 08:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На неделе в Минске заработают новые остановки
Фото из открытых источников

С 11 ноября по автобусному маршруту №15Д «Фогеля - ДС Уручье-2» учреждается остановочный пункт «Виталюр» при движении в направлении ДС «Уручье-2», сообщает БЕЛТА. 

В Московском районе столицы возле дома №16 с 13 ноября введут в эксплуатацию остановочный пункт для троллейбусного маршрута №47, автобусного маршрута №32С при движении в обоих направлениях. Ему присваивается наименование «Чюрлениса». 

Остановочный пункт, расположенный на пересечении ул. Чюрлениса и Каролинского проезда, переименуют в «Каролинский проезд». 

На неделе в Минске заработают новые остановки
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Новые остановочные пункты начнут работу 11 и 13 ноября.
 
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