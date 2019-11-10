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Кадры аварии на трассе Слобода - Новосады в Смолевичском районе

11.11.2019 07:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Объектив видеорегистратора запечатлел, как многотонный КамАЗ, выезжая на главную дорогу, протаранил легковой автомобиль. Что стало причиной ДТП: густой туман, невнимательность водителя или отказавшие тормоза, - пока неизвестно. Очевидцы утверждают, что пострадавших в аварии нет.
 
 
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Объектив видеорегистратора запечатлел, как многотонный КамАЗ, выезжая на главную дорогу, протаранил легковой автомобиль. Что стало причиной ДТП: густой туман,...
 
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