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Нетрезвый водитель устроил аварию в Петриковском районе

11.11.2019 07:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, будучи пьяным, устроил аварию в Петриковском районе. ДТП произошло в выходные около 4 утра на трассе М10. По данным ГАИ, шофер за рулем "Форд-Транзит" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После наезда на дерево машина опрокинулась. 10-летняя дочь мужчины, которая сидела на переднем сиденье, оказалась зажата. Из машины ее извлекали спасатели. Школьница с переломами была госпитализирована в районную больницу. Медосвидетельствование показало свыше 1 промилле алкоголя у шофера. Ранее он был лишен прав. У машины на момент аварии не было страховки.
 
 
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, будучи пьяным, устроил аварию в Петриковском районе. ДТП произошло в выходные около 4 утра на...
 
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