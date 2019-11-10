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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нетрезвый водитель устроил аварию в Петриковском районе Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, будучи пьяным, устроил аварию в Петриковском районе. ДТП произошло в выходные около 4 утра на...

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, будучи пьяным, устроил аварию в Петриковском районе. ДТП произошло в выходные около 4 утра на трассе М10. По данным ГАИ, шофер за рулем "Форд-Транзит" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После наезда на дерево машина опрокинулась. 10-летняя дочь мужчины, которая сидела на переднем сиденье, оказалась зажата. Из машины ее извлекали спасатели. Школьница с переломами была госпитализирована в районную больницу. Медосвидетельствование показало свыше 1 промилле алкоголя у шофера. Ранее он был лишен прав. У машины на момент аварии не было страховки.