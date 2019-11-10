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Погоня за пьяным бесправником в Гомеле

11.11.2019 07:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несколько протоколов составили инспекторы ГАИ в отношении пьяного бесправника в Гомеле. В милицейский эфир была передана информация о нетрезвом водителе за рулем "ситроена". При попытке остановить авто шофер проигнорировал требования дорожной милиции. Погоня продлилась недолго, на ближайшем светофоре движение было заблокировано впереди стоящими на красный свет машинами. Алкотестер показал у шофера три промилле алкоголя. 31-летнему гомельчанину, у которого никогда не было водительского удостоверения, грозит крупный штраф с лишением права управления на три года.
 
Теги: Гомель
 
 
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Несколько протоколов составили инспекторы ГАИ в отношении пьяного бесправника в Гомеле. В милицейский эфир была передана информация о нетрезвом водителе за рулем...
 
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