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Погоня за пьяным бесправником в Гомеле
Источник материала: БTНесколько протоколов составили инспекторы ГАИ в отношении пьяного бесправника в Гомеле. В милицейский эфир была передана информация о нетрезвом водителе за рулем "ситроена". При попытке остановить авто шофер проигнорировал требования дорожной милиции. Погоня продлилась недолго, на ближайшем светофоре движение было заблокировано впереди стоящими на красный свет машинами. Алкотестер показал у шофера три промилле алкоголя. 31-летнему гомельчанину, у которого никогда не было водительского удостоверения, грозит крупный штраф с лишением права управления на три года.
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Несколько протоколов составили инспекторы ГАИ в отношении пьяного бесправника в Гомеле. В милицейский эфир была передана информация о нетрезвом водителе за рулем...
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