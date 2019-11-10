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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудник Брестской таможни пресек ввоз в ЕАЭС 4 автомобилей с видоизмененными VIN-номерами Авто разные, VIN-номер один. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза 4 автомобилей "Опель" с видоизмененными...

Авто разные, VIN-номер один. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза 4 автомобилей "Опель" с видоизмененными идентификационными номерами. Машины пытались ввезти жители Брестской и Гомельской областей через пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Во время проверки сотрудники таможни усомнились в подлинности VIN-кода и отправили авто на экспертизу, которая и показала изменения заводского номера. В отношении граждан начат административный процесс, им грозит крупный штраф и конфискация автомобилей.