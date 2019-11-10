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Президент Боливии ушёл в отставку. Его обвиняли в фальсификации выборов
Источник материала: KYKY>
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Об этом
Вслед за президентом об отставке объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера. «Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», – сказал Моралес во время пресс-конференции в городе Чиморе.
Напомним: Эво Моралес возглавлял Боливию с 2006 года. Третью неделю подряд в стране проходили акции протеста, забастовки и беспорядки: президента обвиняли в фальсификации выборов, которые прошли 20 октября и сделали его главой государства на четвертый срок. Позже военные и сотрудини полиции Боливии отказались сдерживать протестующих, в нескольких городах полицейские присоединились к манифестантам.
Позавчера Моралес
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Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Об этом сообщает Боливийское информационное агентство. Вслед за президентом об отставке объявил вице-президент...
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