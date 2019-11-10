Хоккеисты Беларуси и России устроили массовую драку

Источник материала: Ежедневник





Конфликт случился прямо на льду. Его участниками стали члены юношеских сборных.

Массовая драка произошла во время очередного матча на Кубок Президентского спортивного клуба., сообщает hockey.by .

В соревновании принимали участие сборные двух стран. Возраст белорусских хоккеистов – до 17 лет, российских – до 16.

Турнир проходит на малой арене «Чижовка-Арены».

Драка началась после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федором Николаеней и Егором Игнатенко.

Конфликт начался во время смены составов. Издание пишет, что судьям с трудом удалось разнять дерущихся.

Матч в итоге закончился победой российской сборной со счетом 6:0.