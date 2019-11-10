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Хоккеисты Беларуси и России устроили массовую драку
11.11.2019 09:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Конфликт случился прямо на льду. Его участниками стали члены юношеских сборных.
Массовая драка произошла во время очередного матча на Кубок Президентского спортивного клуба., сообщает
В соревновании принимали участие сборные двух стран. Возраст белорусских хоккеистов – до 17 лет, российских – до 16.
Турнир проходит на малой арене «Чижовка-Арены».
Драка началась после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федором Николаеней и Егором Игнатенко.
Конфликт начался во время смены составов. Издание пишет, что судьям с трудом удалось разнять дерущихся.
Матч в итоге закончился победой российской сборной со счетом 6:0.
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Конфликт случился прямо на льду. Его участниками стали члены юношеских сборных.
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