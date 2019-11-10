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Белорусы завоевали 20 наград на чемпионате Европы по муай-тай
11.11.2019 09:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Награды высшего достоинства завоевали белорусы Николай Сведомский (весовая категория 57 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Максим Петкевич (63,5 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Дмитрий Валент (86 кг), сообщает
На вторую ступень пьедестала почета поднялись Никита Мирончик (51 кг), Сагиф Гасанов (54 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Никита Шостак (81 кг), Анастасия Калашникова (48 кг), Дарья Белькова (60 кг), Мария Валент (63,5 кг) и Мария Белуш (75 кг).
Бронзовые медали на счету Виталия Гуркова (75 кг), Андрея Герасимчука (свыше 91 кг), Светланы Специан (45 кг), Людмилы Числовой (51 кг), Александры Ситниковой (67 кг), Варвары Даниловой (71 кг) и Дианы Емельяновой (свыше 75 кг).
В соревнованиях участвовали более 520 спортсменов из 26 государств.
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На турнире, который завершился в минском Дворце спорта, белорусские атлеты взяли 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
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