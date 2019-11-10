Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владелец груза забыл задекларировать свыше полусотни духовых шкафов Более 20 000 рублей штрафа может заплатить владелец груза, который забыл задекларировать свыше полусотни духовых шкафов. Во время досмотра фуры сотрудники Брестской...

Более 20 000 рублей штрафа может заплатить владелец груза, который забыл задекларировать свыше полусотни духовых шкафов. Во время досмотра фуры сотрудники Брестской таможни обнаружили лишнюю бытовую технику, которая не была заявлена в документах. Стоимость незадекларированного груза составила свыше 70 000 рублей. Ведомством начат административный процесс. Владельцу грозит штраф - до 30 % стоимости незадекларированного товара - без его конфискации.