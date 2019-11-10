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Владелец груза забыл задекларировать свыше полусотни духовых шкафов

11.11.2019 07:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Более 20 000 рублей штрафа может заплатить владелец груза, который забыл задекларировать свыше полусотни духовых шкафов. Во время досмотра фуры сотрудники Брестской таможни обнаружили лишнюю бытовую технику, которая не была заявлена в документах. Стоимость незадекларированного груза составила свыше 70 000 рублей. Ведомством начат административный процесс. Владельцу грозит штраф - до 30 % стоимости незадекларированного товара - без его конфискации.
 
 
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Более 20 000 рублей штрафа может заплатить владелец груза, который забыл задекларировать свыше полусотни духовых шкафов. Во время досмотра фуры сотрудники Брестской...
 
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