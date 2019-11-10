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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ подведет итоги акции "Трезвый водитель" На протяжении недели правоохранители усиленно следят за обстановкой не только на дорогах, но и вблизи торговых точек с горячительными напитками, особое внимание...

На протяжении недели правоохранители усиленно следят за обстановкой не только на дорогах, но и вблизи торговых точек с горячительными напитками, особое внимание стражи порядка уделяют дискотекам и локациям массового отдыха белорусов и гостей нашей страны. В Госавтоинспекции отмечают, за 10 месяцев текущего года были задержаны более 3 000 автомобилистов, которые сели за руль подшофе. Из них 139 - это те водители, которые уже имели проблемы с законом за поездки выпившими. И правоохранители еще раз напоминают, помимо наказания, а это лишение прав на 3 года и штраф, подобные шоферы зачастую не только сами становятся жертвами серьезных ДТП, но и подвергают опасности других участников дорожного движения. Скажем также, если водитель дважды за год попал в поле зрения милиционеров пьяным за рулем, он рискует стать фигурантом уже уголовного процесса. Или может лишиться машины.