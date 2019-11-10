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Белорусы взяли 20 наград на чемпионате Европы по муай-тай
11.11.2019 09:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: minsknews.by
Атлеты из Беларуси стали обладателями 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Чемпионат Европы проходил в минском Дворце спорта, сообщает
«Золото» взяли Николай Сведомский (весовая категория 57 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Максим Петкевич (63,5 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Дмитрий Валент (86 кг).
Серебряные медали завоевали Никита Мирончик (51 кг), Сагиф Гасанов (54 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Никита Шостак (81 кг), Анастасия Калашникова (48 кг), Дарья Белькова (60 кг), Мария Валент (63,5 кг) и Мария Белуш (75 кг).
«Бронза» - у Виталия Гуркова (75 кг), Андрея Герасимчука (свыше 91 кг), Светланы Специан (45 кг), Людмилы Числовой (51 кг), Александры Ситниковой (67 кг), Варвары Даниловой (71 кг) и Дианы Емельяновой (свыше 75 кг).
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Атлеты из Беларуси стали обладателями 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
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