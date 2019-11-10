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Белорусы взяли 20 наград на чемпионате Европы по муай-тай

11.11.2019 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы взяли 20 наград на чемпионате Европы по муай-тай

фото: minsknews.by

Атлеты из Беларуси стали обладателями 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Чемпионат Европы проходил в минском Дворце спорта, сообщает БЕЛТА. В турнире приняли участие более 520 спортсменов из 26 стран.

«Золото» взяли Николай Сведомский (весовая категория 57 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Максим Петкевич (63,5 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Дмитрий Валент (86 кг).

Серебряные медали завоевали Никита Мирончик (51 кг), Сагиф Гасанов (54 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Никита Шостак (81 кг), Анастасия Калашникова (48 кг), Дарья Белькова (60 кг), Мария Валент (63,5 кг) и Мария Белуш (75 кг).

«Бронза» - у Виталия Гуркова (75 кг), Андрея Герасимчука (свыше 91 кг), Светланы Специан (45 кг), Людмилы Числовой (51 кг), Александры Ситниковой (67 кг), Варвары Даниловой (71 кг) и Дианы Емельяновой (свыше 75 кг).

 
 
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Атлеты из Беларуси стали обладателями 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
 
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