Пьяный бесправник сел за руль – пострадала его дочь

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина ехал в направлении Калинковичей. На 223 км пути он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулась, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В результате ДТП ехавшая на переднем пассажирском сиденье 10-летняя дочь водителя (девочка не была пристегнута, ехала не в автокресле) получила травмы и попала в больницу.

При проверке алкотестером в парах выдыхаемого водителем воздуха зафиксировано 1,18 промилле алкоголя. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами. Автомобиль не имеет допуска к участию в дорожном движении, страховки нет.