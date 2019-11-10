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Пьяный бесправник сел за руль – пострадала его дочь

11.11.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный бесправник сел за руль – пострадала его дочь
МВД Республики Беларусь

Мужчина ехал в направлении Калинковичей. На 223 км пути он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулась, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В результате ДТП ехавшая на переднем пассажирском сиденье 10-летняя дочь водителя (девочка не была пристегнута, ехала не в автокресле) получила травмы и попала в больницу.

При проверке алкотестером в парах выдыхаемого водителем воздуха зафиксировано 1,18 промилле алкоголя. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами. Автомобиль не имеет допуска к участию в дорожном движении, страховки нет.

Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. 

Пьяный бесправник сел за руль – пострадала его дочь
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