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Вот как могут выглядеть следующие флагманы Samsung
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к анонсу новых топовых смартфонов серии Galaxy S11. Скорее всего, устройства презентуют во второй половине февраля будущего года. Впрочем, первую информацию о новинках недавно
Инсайдер пишет: производитель представит три смартфона с разными диагоналями экранов — 6,4, 6,7 и 6,9 дюймов. Дисплеи всех аппаратов будут загнуты с левой и правой сторон. Galaxy S11e и Galaxy S11 получится купить в версиях как только с LTE, так и с LTE/5G. Старшая модель с экраном на 6,9 дюйма будет продаваться только с поддержкой LTE/5G.
На основе этой информации еще один инсайдер Benjamin Geskin
Также известно, что устройства будут базироваться на процессоре Exynos 9830 (переименованном Exynos 990) с техпроцессом в 7 нм. Основные камеры аппаратов научатся снимать с многократным оптическим зумом. Возможно, разрешение главного фотомодуля в гаджетах составит 108 Мп.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung:
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Смартфоны могут представить во второй половине февраля 2020 года.
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