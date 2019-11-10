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Вот как могут выглядеть следующие флагманы Samsung

11.11.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых топовых смартфонов серии Galaxy S11. Скорее всего, устройства презентуют во второй половине февраля будущего года. Впрочем, первую информацию о новинках недавно раскрыл известный точными прогнозами инсайдер Эван Бласс своем Twitter-аккаунте.


Фото: Ben Geskin

Инсайдер пишет: производитель представит три смартфона с разными диагоналями экранов — 6,4, 6,7 и 6,9 дюймов. Дисплеи всех аппаратов будут загнуты с левой и правой сторон. Galaxy S11e и Galaxy S11 получится купить в версиях как только с LTE, так и с LTE/5G. Старшая модель с экраном на 6,9 дюйма будет продаваться только с поддержкой LTE/5G.

На основе этой информации еще один инсайдер Benjamin Geskin создал рендеры с возможным дизайном смартфонов линейки Galaxy S11. Geskin предполагает, что в экранах продолжат использовать вырез в форме буквы «О» для фронтальных камер. Правда теперь этот вырез разместят посередине панелей, а не в правом углу.


Сравнение предполагаемых Galaxy S11 с нынешними Galaxy S10. Фото: Ben Geskin

Также известно, что устройства будут базироваться на процессоре Exynos 9830 (переименованном Exynos 990) с техпроцессом в 7 нм. Основные камеры аппаратов научатся снимать с многократным оптическим зумом. Возможно, разрешение главного фотомодуля в гаджетах составит 108 Мп.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung:

 
 
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Смартфоны могут представить во второй половине февраля 2020 года.
 
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