Адвокат Максима Фадеева: «Ему сделали операцию на сердце. Он сильно похудел»

Источник материала: Tut.by

На фоне постоянных скандалов с подопечными у Максима Фадеева ухудшилось здоровье. Продюсер решил, что самочувствие важнее, поэтому распустил всех артистов лейбла MALFA. Сейчас знаменитость восстанавливается и готовится к новым проектам. Об этом рассказал адвокат продюсера Сергей Жорин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, краткий пересказ приводит starhit.ru.





В конце октября 51-летний Максим Фадеев почувствовал себя плохо — продюсеру понадобилась помощь медиков. Прибывшие в загородный дом артиста врачи диагностировали у него предынфарктное состояние. Оказалось, что у знаменитости случился приступ ишемической болезни, причиной которой стало нервное истощение.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, Фадееву сделали операцию на сердце. Поводом такого состоянии послужили разногласия с бывшими подопечными — Наргиз Закировой и Олегом Майами. «То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел», — заявил Жорин.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, 30 октября Фадеев неожиданно объявил о роспуске своего продюсерского центра MALFA. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях, опубликовав видеообращение к поклонникам. В ролике Максим рассказал, что лейбл слишком разросся, в нем очень много артистов, и его работу стало невозможно контролировать. Сергей Жорин уверяет, что Фадеев вкладывал в артистов душу и немалые деньги, а у подопечных начиналась звездная болезнь.

«После сотрудничества, когда всех все устраивало, артист уходя начинал говорить, что его ввели в заблуждение. Как будто он не знал, что подписывает, фактически был рабом на галерах, его использовали и он работал за еду», — добавил адвокат.

Фадеев решил, что здоровье дороже, поэтому попрощался со всеми артистами, отдав права на песни.