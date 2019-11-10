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Адвокат Максима Фадеева: «Ему сделали операцию на сердце. Он сильно похудел»
Источник материала: Tut.by
На фоне постоянных скандалов с подопечными у Максима Фадеева ухудшилось здоровье. Продюсер решил, что самочувствие важнее, поэтому распустил всех артистов лейбла MALFA. Сейчас знаменитость восстанавливается и готовится к новым проектам. Об этом рассказал адвокат продюсера Сергей Жорин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, краткий пересказ
В конце октября 51-летний Максим Фадеев
По словам звездного адвоката Сергея Жорина, Фадееву сделали операцию на сердце. Поводом такого состоянии послужили разногласия с бывшими подопечными — Наргиз Закировой и Олегом Майами. «То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел», — заявил Жорин.
Напомним, 30 октября Фадеев
«После сотрудничества, когда всех все устраивало, артист уходя начинал говорить, что его ввели в заблуждение. Как будто он не знал, что подписывает, фактически был рабом на галерах, его использовали и он работал за еду», — добавил адвокат.
Фадеев решил, что здоровье дороже, поэтому попрощался со всеми артистами, отдав права на песни.
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На фоне постоянных нападок со стороны подопечных, у Максима Фадеева ухудшилось здоровье.
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