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Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» пройдет с 11 по 30 ноября

11.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели с 11 по 30 ноября проведут акцию «Не прожигай свою жизнь!». Помимо работников МЧС, в ней примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций. Мероприятия пройдут в четыре этапа. 

На первом из них – с 11 по 13 ноября – группы из активистов БМООСП, студентов и работников МЧС будут рассказывать пассажирам общественного транспорта об опасности курения в постели, раздавать яркие информационные листовки и объяснять цели проводимой акции. Кроме того, тематическая информация появится на бегущих строках и на экранах общественного транспорта, пунктах общественного питания, торговых точках и т.д.

В маленьких населенных пунктах, где нет автобусов, троллейбусов, трамваев и метро, группы используют транспорт МЧС и определят свой «Маршрут безопасности», в который войдут не менее трех самых оживленных мест в населенном пункте (площадки у торговых объектов, рынки, вокзалы, организации общественного питания в обеденное время и т.д.). А для привлечения внимания будут использоваться сигнально-говорящие устройства и ростовые куклы.

Второй этап акции пройдет с 14 по 21 ноября в трудовых коллективах предприятий, организаций, а также в пунктах общественного питания. С работниками и посетителями в игровой форме поговорят о пожарной безопасности. Так, участники мероприятий от МЧС смогут сыграть в тематическую интеллектуальную QUIZ-игру «No Smoking Quiz» или провести «Обед без сигарет!» за просмотром ярких выступлений спасателей и работников культуры.

На период с 22 по 28 ноября запланированы мероприятия третьего этапа, которые пройдут в вузах, ссузах и учреждениях здравоохранения. Открытые диалоги, фестивали КВН, конкурсы миниатюр, тематические программы и дискотеки – это далеко не полный список того, что подготовят для студентов спасатели. Подобные формы работы дадут возможность учащейся молодежи получить ответы на все интересующие вопросы по безопасности жизнедеятельности.

Финальный, четвертый этап акции, состоится 29 и 30 ноября. Работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей (торгово-развлекательных центрах, открытых площадках, сельсоветах), а на игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время. Например, побороться в армрестлинге с ростовой куклой, обменять сигарету на конфету, поучаствовать в беспроигрышной лотерее, тематической викторине и конкурсе плакатов и даже увидеть городскую «Карту горящих окурков» – здесь будут обозначены места, где произошли пожары по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Брендированные сувениры, флешмоб и тематические фотозоны позволят на долгие годы сохранить яркие воспоминания о празднике безопасности. Перед началом 4 этапа спасатели создадут интерактивную карту, где можно будет найти локации от МЧС в вашем городе.  

Напоминаем, что во время проведения акции спасатели активно приглашают присоединиться и средства массовой информации – от газет и журналов до телевидения и интернет-сайтов. Совместные усилия позволят донести полезные знания о безопасности широкой аудитории.

Источник: https://brest.mchs.gov.by/novosti/286448/

 
 
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Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» пройдет с 11 по 30 ноября
 
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