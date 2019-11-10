Источник материала: Кобринский вестник

Воспитанники Кобринского РЦДТ вновь покоряют вершины творческого мастерства. Последние дни октября и начало ноября принесли награды двум солисткам образцовой вокальной студии «Крыніца».

С 25 по 27 октября в городе Львове (Украина) прошел всеукраинский фестиваль-конкурс «ART LEND FEST» «Львовская осень». Участие в нем приняла Кобринчанка Ирина Омельянчук с песней Ирины Дорофеевой «Азярцо». За отличное исполнение и яркий сценический образ девушке присудили диплом лауреата II степени.





С дипломом лауреата I степени 2 ноября вернулась с III Республиканского фестиваля-конкурса детского народно-песенного искусства «Жывая крыніца» Мария Тарасенко. На конкурс девочка ездила с калядной песней на диалекте «Ой, чок, чок», которую исполнила а капелла и русской народной песней в современной обработке «Ладушки».







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Ксения АЛИЗАР.