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Банк Решение отмечает четвертьвековой юбилей!

11.11.2019 10:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк Решение отмечает четвертьвековой юбилей!
Банк «Решение» отмечает четвертьвековой юбилей!

декабрь 2018

ЗАО «Банк «Решение» и консорциум немецких банков АКА подписали базовое соглашение о предоставлении финансирования белорусскому банку, в рамках которого Банк «Решение» получил возможность финансировать проекты своих клиентов с контрагентами из стран ЕС. Предоставляемая кредитная линия застрахована немецкой страховой компанией Euler Hermes. Представитель консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс отметил: «Это первый случай, когда AKA принял решение о поддержке относительно небольшого, но перспективного белорусского банка, предоставив финансирование для развития малого и среднего бизнеса Беларуси. Наше решение основывалось на внимательном изучении стратегии развития банка и того факта, что банк кредитует реальное промышленное производство. Среди первых заявок на финансирование мы увидели таких импортеров, как МАЗ-МАН, БелАвтоМаз и БелТБ-сервис, которые уже давно сотрудничают с немецким бизнесом и стремятся к дальнейшему развитию отношений».

Председатель Правления Банка «Решение» Сергей Будников заявил, что «Заключение данного соглашения, является ярким подтверждением позитивного инвестиционного климата в Беларуси, тем самым мы поддерживаем политику нашего государства в отношениях с Евросоюзом. Германия нас очень интересует, — это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в ее инвестициях и технологиях. Долгосрочные целевые ресурсы, со страховым покрытием экспортных кредитных агентств, будут предоставляться на приобретение основных средств и реализацию инвестиционных проектов в Беларуси. За счет данных "связанных" кредитов будет финансироваться до 85% цены контракта, а также расходы по страхованию кредита».

 
 
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Сегодня банку Решение исполняется 25 лет - это знаковая отметка в жизни любой компании. Myfin.by по традиции напоминает о важнейших событиях прошедшего, юбилейного года...
 
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