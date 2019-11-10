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На территории Брестской и Гродненской областей заработал единый безвизовый режим для иностранных туристов
11.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов и находиться там до 15 суток.
Также иностранцы могут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп. Напомним, в
Благодаря указу Президента к ним присоединятся еще пять районов Гродненского региона:
Татьяна Лидяева, замначальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: «Мы готовимся расширить сайт «Гродно виза фри» на всю Гродненскую область, полностью включить туда все регионы без исключения. И мы расширяем мобильное приложение, которое раньше работало только на М6. Теперь оно будет работать по всем дорогам Гродненской области. Для того чтобы туристы могли находить достопримечательности в радиусе 50 км вдоль автодорог».
Также сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.
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На территории Брестской и Гродненской областей заработал единый безвизовый режим для иностранных туристов
Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов и находиться там до 15 суток. Также иностранцы могут...
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