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На территории Брестской и Гродненской областей заработал единый безвизовый режим для иностранных туристов

11.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На территории Брестской и Гродненской областей заработал единый безвизовый режим для иностранных туристов

Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов и находиться там до 15 суток.

Также иностранцы могут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп. Напомним, в безвизовую приграничную территорию БрестГродно входят уже две действующие зоны в Брестской и Гродненской областях.

Благодаря указу Президента к ним присоединятся еще пять районов Гродненского региона: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Татьяна Лидяева, замначальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: «Мы готовимся расширить сайт «Гродно виза фри» на всю Гродненскую область, полностью включить туда все регионы без исключения. И мы расширяем мобильное приложение, которое раньше работало только на М6. Теперь оно будет работать по всем дорогам Гродненской области. Для того чтобы туристы могли находить достопримечательности в радиусе 50 км вдоль автодорог».

Также сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.

tvr.by
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов и находиться там до 15 суток. Также иностранцы могут...
 
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